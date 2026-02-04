Muinsuskaitseamet toetab mälestiste restaureerimist 4,3 miljoni euroga

Kokku rahuldati osaliselt või täielikult 105 taotlust. "Meil on hea meel, et riik saab toetada mälestiste omanikke, sest need on osa meie kõigi ühisest loost ja heast elukeskkonnast. Omanikel on pärandi hoidmisel, hooldamisel ja restaureerimisel määrav roll, kuid riigi tugi aitab seda vastutust kanda," ütles muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja Kais Matteus.

Kultuurimälestiste korrastamise taotlusvoorust toetatakse ehitis-, kunsti-, ajaloo- ja arheoloogiamälestisi, üht looduslikku pühapaika ning muinsuskaitsealadel asuvate hoonete restaureerimist. 2,49 miljoni suurusest tähtajalise taotlusvooru toetussummast läks 76,7 protsenti erasektorisse, nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. 22,1 protsenti toetuste kogumahust said kohalikud omavalitsused ja 1,2 protsenti riigisektor.

Toetussumma on viimase nelja aasta madalaim. 2023 kuni 2025 ületas toetuse kogusumma viie miljoni euro piiri. 2022. aastal jäi summa aga korralikult alla nelja miljoni.

"Eesmärk on, et väärtuslikud hooned ja objektid säiliks ning oleks ka tulevikus inimestele nähtavad ja kasutatavad. Selleks on vaja täna restaureerida ajaloolisi katuseid, parandada müüre ja palkseinu. Samuti korrastada väärtuslikke detaile nagu uksed ja aknad, lühtrid ja hauatähised. Restaureerimistoetused annavad nendeks mahukateks töödeks olulise panuse," sõnas Matteus.

Kultuurimälestiste tähtajalises voorust eraldati kõige suurem summa ehk 100 000 eurot muu hulgas Vana-Antsla mõisa peahoone avariilise katusetöö, Riguldi mõisa peahoone kiltkivi-katuse paigaldustööde ning Pärnu maakonnas asuva kunagise ENSV Ministrite Nõukogu Valgeranna puhkekompleksi peahoone ehitustöödeks.

Omandireformi reservfondist said kõige suurema toetuse ehk 200 000 eurot teiste hulgas Äksi kirik katuse korrastamiseks, Laiuse kirik katuse remondiks ja sadevee-süsteemi väljaehitamiseks ning Otepää kiriku restaureerimise esimene etapp.

Restaureerimistoetuse taotluste arv ületas ka tänavu toetuste eelarve, mis näitab suurt huvi pärandi kasutamise ja korrastamise vastu. Mälestise või muinsuskaitsealal asuvate ehitiste säilitamiseks mõeldud tähtajalisse taotlusvooru esitati kokku 423 nõuetele vastavat taotlust kogusummas üle 14,95 miljoni euro.

Omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste taotlusvooru esitati 83 nõuetele vastavat taotlust kogusummas 6,99 miljonit eurot.