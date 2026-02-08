Eesti Kooriühing jagas aastapreemiaid

Kolmeteistkümnele tiitlile kandideeris 77 nominenti, kelle hulgast tegi valiku kooriühingu muusikanõukogu. Hinnati kooride, orkestrite ja dirigentide muusikalisi saavutusi, kontserttegevust, salvestusi, osalust konkurssidel ning panust ümbritsevasse kultuuriruumi.

Aasta koore 2025 on kaks. Kontsertkooride kategoorias sai tiitli Musamari koorikooli tütarlastekoor (dirigent Tiina Mee), mis pälvis esimese koha noortekooride kategoorias ja rahvamuusika kategoorias rahvusvahelisel Salzburgi koorifestivalil Austrias ning teise koha noortekooride kategoorias rahvusvahelisel koorifestivalil "Tallinn 2025".

Panuse eest kultuuriruumi pälvis aasta koori tiitli Rae kammerkoor (dirigent Ingrid Orumaa), mille 2025. aasta tegemiste hulka kuulus osalemine Rae valla segakooride ühiskontserdil "Tormis 95".

Aasta dirigendiks valiti Heli Jürgenson – 2025. aasta üldlaulupeo "Iseoma" kunstiline juht, Tallinna Kammerkoori peadirigent ning rahvusooperi peakoormeister.

Aasta dirigent-muusikaõpetaja on Kadi Härma – Keila kooli laste- ja poistesegakoori ning Nõmme õpetajate naiskoori dirigent ja 2025. aasta laulupeol "Iseoma" lastekooride liigidirigent.

Aasta noore dirigendi tiitli sai Kärolin Tuisk – Tartu Jaan Poska gümnaasiumi muusikaõpetaja ja segakoori dirigent, Tartu Tamme kooli mudilaskoori ja lastekoori dirigent ning kammerkoori Kolm Lindu dirigent. 2025. aasta üldlaulupeol "Iseoma" juhatas Tuisk segakoore.

Aasta puhkpilliorkestriks valiti Võru linna puhkpilliorkester (dirigent José Antonio Page Ramírez), mis pälvis Eesti ouhkpilliorkestrite turniiril E-grupis teise koha ja kulddiplomi, Prahas 25. rahvusvahelisel puhkpilliorkestrite konkursil võidu ja kulddiplomi kõrgeimas kategoorias ning eripreemia kohustusliku teose esituse eest ja dirigendipreemia.

Aasta orkestridirigendiks tunnistati Bert Langeler – Viljandi, Tõrva ja Võhma muusikakooli puhkpilliorkestrite ja -ansamblite dirigent ja vaskpilliõpetaja, Tallinna Muusika- ja Balletikooli sümfoonilise puhkpilliorkestri dirigent, vabariikliku orkestrijuhtide puhkpilliorkestri peadirigent, Viljandimaa puhkpilliorkestri dirigent ning vaskpillide ja didaktika õppejõud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias. 2025. aastal oli ta üldlaulupeo ,,Iseoma" puhkpilliorkestrite liigijuht ja dirigent.

Aasta toetajad kultuuriministeerium, mis toetas rahvusvahelise konverentsi "Leading Voices" korraldamist olulises mahus, ning Eesti Meestelaulu Seltsi suurtoetaja Ivar Dembovski.

Aasta korraldaja on Uno Uiga 100. sünniaastapäeva pidunädala peakorraldaja Indrek Mustimets.

Aasta tegu on rahvusvaheline muusikasümpoosion "Leading Voices", mis tõi Tallinna kokku enam kui 800 osavõtjat 38 riigist.

Aasta suurtegu on XXVIII üldlaulupidu "Iseoma".

Esimese koostööpreemia pälvis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, mis oli 2025. aastal "Leading Voicese" põhiliseks toimumiskohaks ja ka üheks korraldajatest. Teise preemia sai Varje Vürst, kes on oluline koostööpartner tervele koorimaastikule tänu oma pühendumisele Eesti Koorijuhtide Liidu loomisel ning koorijuhtide kutsesüsteemi väljatöötamisel ja kutsetaotluste koordineerimisel.

Aasta kooriplaat on Tartu üliõpilassegakoori (dirigendid Küllike Joosing, Liis Rull ja Liine Palu) "Õhtute kuld". Plaadil on aastate jooksul Tartu üliõpilassegakoorile kirjutatud teosed, nende kõrval on ka valik ajatut klassikat.

Aasta koorihelilooja on Riivo Jõgi, kellel valmis 2025. aastal kokku 118 arranžeeringut ja orkestratsiooni erinevatele koosseisudele.

Aastate koorihelilooja on Arvo Pärt.

Lisaks kooriühingu aastapreemiatele anti üle Gustav Ernesaksa Fondi stipendiumid – peastipendiumi pälvis dirigent ja koorimuusika edendaja Ingrid Kõrvits, arendusstipendiumi muusikaelu edendaja Marika Pärk ja fondi õppestipendiumi noor koorijuht Ilona Muhel.