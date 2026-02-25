Mart Kangro: me viibime samaaegselt mitmes reaalsuses

Reedel esietendub Von Krahli teatris Mart Kangro soololavastus "Meedium", milles inimene seisab keset igapäevast killustunud infolaviini ja püüab hoomata, mismoodi see teda mõjutab ja kujundab.

Autori ja esitaja sõnul on lavastuse fookus sellel, kuidas inimene tuleb toime teda ümbritseva infomüraga. "Mida ta sealt välja selekteerib, mis temasse ladestub ja kuidas see, mis ladestub, hakkab inimesega toimetama. Kuidas see teda kujundama hakkab," sõnas Kangro "Aktuaalsele kaamerale".

"Mul on endal ka tunne, et see kujundab üsnagi killustunud isiksust, mis põrgatab ennast erinevate reaalsuste vahel," tõdes Kangro.

"Üldse on see reaalsuse küsimus lavastuse ka väga tugevalt üleval. Mis üldse on päris ja mis ei ole päris. Me viibime samaaegselt mitmes reaalsuses korraga."

Kangro lisas, et mõneti peegeldab lavastus ka seda, mida praegu aeg meiega teeb. "Mida see teeb meie inimestega ja kuidas me tajume reaalsust enda ümber ning, omakorda, kui adekvaatne selle reaalsuse tajumine on," lisas etenduskunstnik.

Kangro kirjutatud ja esitatud "Meediumi" juures töötas tekstidramaturgina ka Eero Epner, lavastusdramaturgina andis oma panuse Nicolette Kretz. Lavastuse kunstnik on Kristel Zimmer, helikunstnik Raido Linkmann, valguskunstnik Priidu Adlas.

"Meedium" esietendub 27. veebruaril Von Krahlis.