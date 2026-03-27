Uue muusika reede: Maria Kallastu, Raye, Säm, Paul McCartney jt

Maria Kallastu debüütalbum on kohal, üle pika aja on tagasi Andreas Poom, Paul McCartney proovib olla Paul McCartney, RHCP bassimees Flea avaldas jazz-albumi ja Fetty Wap teeb diskot. Lisaks veel Raye, Robyn ja paljud teised.

Maria Kallastu ja Kitty Florentine – "Peegeldus"

Maria Kallastu avaldas reedel debüütalbumi "Digipalavik", millel teeb lisaks Nublule kaasa ka Kitty Florentine, kes astub arvatavasti paljude suureks üllatuseks üles eesti keeles.

Säm – "Maolensinu"

Säm avaldas koos produtsent Steven Ilvesega uue loo, mida räppar ise kirjeldab kui "Kanuu" kadunud kaksikvenda. Selle kirjeldusega võib nõustuda, kui lisada juurde veel parajalt ka selle kümnendi alguse tümmi-Nublu. Lisaks lubab Säm, et singel on esimene mekk millestki suuremast.

San Caspar ja Madely – "Into my head"

San Caspar ehk Kaspar Potisepp avaldas uue singlil, millel kaasas vokalist Madely. "Tahtsin selle looga minna isiklikumaks, aga samas tuua sisse ka rohkem seda energiat ja kultuuri, mis mind tohutult inspireerib," kommenteeris San Caspar, kes kannab uuel lool ette ka hispaaniakeelse salmi.

The Wildcard – "Jääb nii"

Kantriansambel The Wildcard avaldas oma esimese eestikeelse singel. Otsus teha eestikeelne laul ei tulnud bändi sõnul lihtsalt. Solist Veronika Uibo võõrkeelse põhja tõstis emakeelde bändi kitarrist Siim Laine.

Andreas – "What's wrong with me?"

Andreas Poom avaldas pärast kahe-aastast pausi uue singli. "Lugu räägib meeleheitlikust soovist teada saada, mida inimesed minust tegelikult arvavad, mõtiskledes küsimuse üle, kas parem on sulanduda halli massi või olla vestluste keskne jututeema," avas Andreas, kes annab kevade lõpus välja ka kuueloolise EP.

Sibyl Vane – "Cat Zarathustra's Space Odyssey"

Eesti alternatiivroki ansambel Sibyl Vane avaldas 27. märtsil oma neljanda albumi "Vortex". "Selle albumi üks keskne mõte on kindlasti see, et ma ei peida end enam. "Vortex" lubas mul rääkida asjadest, mida varem võib-olla ei julgenud ega ka soovinud," ütleb Sibyl Vane´i laulev kitarrist ja kaasautor Helena Randlaht. Sibyl Vane lisas, et salvestusprotsessile läheneti tavalisele vastupidiselt. "Me ei ehitanud lugusid enam valmis instrumentaalsele vundamendile, nagu rokkmuusikas kombeks on, vaid peamiseks fookuses oligi Helena hääl, selle nüansid ja emotsionaalne kandvus."

Hypnosis Negative – "Night owl"

Hypnosis Negative ehk Katariina Tirmaste ja Kanadast pärit viiuldaja Alan Mackie avaldasid neljapäeval kaks lühialbumit: "Viu" ja "Vviu". Mõlemalt leiab kuus lugu. "Vviu" sündis ja valmis Torontos. "Viu", kust pärineb ka lugu "Night owl" ja millel teevad kaasa Mattias Tirmaste ja Tõnis Kirsipu, valmis aga hoopis Eestis Andineemel. "Vuhiseme rändlindudena pidevalt Tartu ja Toronto vahet. Tähelepanelik kuulaja leiab albumilt ka mitu lindudega seotud lugu, oleme šnitti võtnud nii Eestis kui Kanadas kuuldud linnulauludest. Peoleo ja öökull, varajane ärkamine ja hilised peoõhtud, ühtekokku üks lõpmatu liikumistahe," rääkis Katariina Tirmaste.

Luurel Varas – "Fine"

Möödunud aastal kahe albumi ja ühe EP-ga välja tulnud ning tänavu juba ühe poolena Vasall Clubist albumi avaldanud Luurel Varas ladus letti veel ühe albumi, "Crank", mis müttab 23 minuti jooksul läbi klubis ekslevate dancehall'i, reggaeton'i ja hiphopi.

Tõnu Timm ja Lauri Saatpalu – "Üks teine laev"

Jääääre kitarrist Tõnu Timm sai valmis sooloalbumiga "Pidev mõtisklemine". Enamiku laulutekstide autor ja plaadikujundaja on Timmi elukaaslane. Iga albumipala saamisloo on Timm kirjutanud lahti oma blogis.

Fetty Wap – "Say When"

Äsja vanglast vabanenud, omapärase häälega räppar-laulja, meloodilise raadioräppi üks olulisi pioneere Fetty Wap viskas 2015. aastal välja kolm megahitti, mis siiani ei taha kaduda, "Trap Queen" on saavutanud teemant-staatuse ja mille kõrvale pigem kerkib samast ajast uusi, nagu vahepeal meemilooks saanud "Again". Nüüd on ta tagasi RnB albumiga "Zavier". Sekka muidugi ka mõned räpilood ning ka veidi diskot loo "Say When" näol.

Robyn – "Light Up"

Rootsi popstaar Robyn tuli välja uue albumiga "Sexistential", mis kujutab endast 30 minutit tihedat ja komapktset tantsupoppi.

Yeat – "2Nite"

Los Angeleses tegutsev räppar Yeat avaldas oma kuuenda albumi "ADL". Üks populaarsemaid kultusräppareid jätkab sama taktikaga, mis teda siia on toonud. Viskab paarkümmend laulu vastu seina ja loodab, et mõni neist jääb kinni. Albumil teevad kaas NBA Youngboy, Kylie Jenner ja Swizz Beats.

Raye ja Amma & Absolutely – "Joy."

Vaikselt aga järjepidevalt mööda tuntuseredelit ülespoole liikuv briti lauljatar Raye avaldas (alles) oma teise albumi "This Music May Contain Hope.", millega proovib vahepeal välja teenitud tähelepanu kinnistada. 17 looga album kestab tund ja 13 minutit ning varieerub selle jooksul adele'ilikust ballaadist kaisalingtingiliku veiderdamiseni. Külalisteks veel Hans Zimmer ja Al Green. Raye debüütalbum ilmus 2021. aastal.

Fcukers – "Butterflies"

New Yorki tantsupopi duo Fcukers avaldas uue albumi "Ö", mis on suures osa täpselt sama attitude'i rohke kui koosluse enda nimi. Ehk siis attitude'i on, aga samal ajal täiesti otse ei soovita siiski asju öelda.

Charlie Puth ja Ravyn Lenae – "New Jersey"

Ameerika laulja ja laulukirjutaja Charlie Puth avaldas oma neljanda albumi "Whatever's Clever!". Kireval ja muhedal albumil teevad kaasa Ravyn Lenae, Kenny G, Jeff Goldblum, Kenny Loggins jt.

Jim Legxacy – "Idk idk idk..."

Möödunud aastal miksteibiga "Black british music (2025)" parajalt tähelepanu kogunud noor briti hiphop-eksperimenteerija tuli välja uue žanri-smuuti singliga.

Paul McCartney – "Days We Left Behind"

Paul McCartney andis välja uue singli ning hüüab selle lauluridades välja ka oma 18. sooloalbumi "The Boys of Dungeon Lane" pealkirja. 83-aastane mees lubab uuel albumil naasta oma juurte ja tugevuste juurde.

Flea – "Free As I Want To Be"

Red Hot Chilli Peppersi bassimees Flea avaldas sooloabumi "Honora", millel kõlab peamiselt jazz. Flea ise bassil, trompetil ja ka vokaalidel, kaasas veel Nick Cave, Thom Yorke, saksofonist Josh Johnson, ansambli Tortoise kitarrist Jeff Parker, Kamasi Washingtoni isa Rickey Washington jpt.

Miley Cyrus – "Younger You"

Sel nädalal Disney+ vahendusel oma Hannah Montana tegelaskuju 20. sünnipäeva tähistanud Miley Cyrus viskas koos erisaatega välja ka uue soololoo.

