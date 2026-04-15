Festivalil Tartu Punch esineb Rootsi kollektiiv Viagra Boys

Muusika
Viagra Boys
Viagra Boys Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

Tartu Punch festivalil astub üle aastate taas Eestis üles Rootsi ansambel Viagra Boys.

Viagra Boys alustas tegevust 2015. aastal Stockholmis, kokku on nad avaldanud neli stuudioalbumit: "Street Worms" (2018), "Welfare Jazz" (2021), "Cave World" (2022) ja "Viagr Aboys" (2025). Juba debüütalbumiga läbimurde saavutanud ansambel ton esinenud muuhulgas ka Coachella ja Glastonbury festivalidel.

"Ma arvan, et Viagra Boysi live sobib eriti hästi just Tartusse. Üliraju minekuga uuekooli punk. Ise ootan seda isegi rohkem kui oma, HU? esinemist. Kunagi, kui kuulsin nende singlit "Sports" ja nägin videot, sain hetkega aru, et 100% minu muusika. Mega sõnad ja Sebastian Murphy imago on priceless. "Ain't Nice" ja "Punk Rock Loser" ka haigelt head lood ning tervikuna mega bänd! Rangelt soovitan," ütles Leslie Laasner.

Viagra Boysi kõrval lisandusid kavasse veel Night Tapes (Eesti/Suurbritannia), EiK (Eesti), Yin Yin (Holland), Maria Kallastu (Eesti) ja Holy Motors (Eesti). Juba varasemalt on välja hõigatud lisaks HU?-le veel Baxter Dury (Suurbritannia), Jack Garratt (Suurbritannia), Frankie Animal (Eesti), Oscar Jerome (Suurbritannia) ja Rick Feds (Läti). Ülejäänud festivali esinejad avaldatakse mais.

Mõlemal festivalipäeval avatakse väravad kell kaks pärastlõunal ning programm kestab südaööni. Ühtekokku on Tartu Punchil kolm live-lava ja DJ-lava. Nii reedel kui laupäeval jõuab päeva esimesel poolel muusika linnaruumiprogrammi raames pop-up-lavadel ka Tartu tänavatele.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo