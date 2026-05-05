Tallinnas ja Tartus kõlab Ardo Ran Varrese uus teos "Tartu aastatuhande kajad"

Ligi kümneminutiline teos on inspireeritud Tartu linna pikaajalisest ajaloolisest ja kultuurilisest arengust. Kuigi Tartu esmamainimise aastaks peetakse 1030. aastat ning linna tuhatkond aastat täitub 2030. aastal, ulatuvad inimtegevuse jäljed selles piirkonnas oluliselt varasemasse aega. Sajandite jooksul on Tartu olnud oluline teede ja kultuurimõjude ristumiskoht, kus on toimunud nii konfliktid kui ka ülesehitused.

Teos viitab ka regilaululistele intonatsioonidele ja keskaegsele muusikalisele mõtlemisele. Inspiratsiooni on pakkunud Tartu arheoloogilised leiud, sealhulgas 14. sajandist pärinev hästi säilinud puidust plokkflööt. Samuti toetub teose dramaturgia linna ajalugu käsitlevatele uurimustele ja kirjandusele.

Annotatsioonis kirjutab helilooja Ardo Ran Varres, et teose lõpupoole kuuleme viidet Eesti ühe parima helilooja Eduard Oja klaverikvintetile. "Oja oli Heino Elleri õpilane, tartlane, ning tema teose tsitaadiga soovisin tuua sisse viite 1920–30ndate aastate Tartu kultuurilise õitsengu ajale. See on periood, millest me ammutame siiani inspiratsiooni. Tartus on hea elada, siin lehvib vaimuelu ja kultuuri ning hariduse muusa. Samas oleme jätkuvalt erinevate tsivilisatsioonide ja kultuuride piirilinn."

Tallinna kontsert toimub 7. mail Viimsi artiumis, Tartus jõuab teos publiku ette 8. mail Vanemuise kontserdimajas.