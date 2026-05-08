Solecline avaldas debüütalbumi "Adjust to the Loneliness"

Solecline Autor/allikas: Anna Gerliani
Sander Rajamäe ehk Solecline avaldas oma esimese albumi "Adjust to the Loneliness". Instrumentaalselt albumilt leiab kokku 12 lugu.

Sander Rajamäe ehk Solecline'i värske instrumentaalmuusika kogumiku pealt leiab nii trummipartiisid kui ka harmooniaid. Kogumik on produtsendi jaoks eelkõige loominguline mänguväljak, kus katsetada erinevaid helilisi suundi ja süveneda neisse nüansidesse, mis vajavad tähelepanu siis, kui muusika on juba valmis.

See tähendab produtsendi sõnul ka põgusaid arutelusid heliinseneri José Diogo Nevesiga, et kogumiku helipilt oleks produtsendile ootuspäraselt tihke. "Samuti on vaja teha kõiksuguseid turunduslikke lükkeid, et inimesed üldse teaksid, kust ja mida kuulata," rääkis Rajamäe.

Ta lisas, et koostöö muusikute ja pillimängijatega, kogumiku ilmumine ja muidugi ka inimeste tagasiside indu, et minna stuudiosse ja alustada kõike otsast.

Kogumiku esikaane on disaininud Timo Tiivas. Lisaks produtsendile teevad kogumikul kaasa veel mitmed Eesti muusikud ja pillimängijad: Ode Pürg (klaver), Aleksandra Vainokivi (viiul), Sander Rajamäe (orel), Uku Haasma (kitarr ja bass), Pärtel Vissak (kitarrisämpel), Lauri Täht (trummid), Marcelo Chacur Politano (flööt), Charlie Karniol (süntesaatorid).

Produtseerimisse andis panuse ka Laurel 2 ehk Harli Jaanimägi ja vokaalikihtidega on aidanud Anna G ehk Anna Gerliani.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

