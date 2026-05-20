Eesti keeles ilmus Haruki Murakami romaan "Sputnik, mu arm"

Kirjastus Varrak andis välja jaapani kirjaniku Haruki Murakami romaani "Sputnik, mu arm". 1999. aastal jaapani keeles ilmunud teos ilmus eesti keeles esmakordselt, teose tõlkis Maret Nukke.

Kooliõpetaja K on salaja armunud boheemlaslikku Sumiresse, kes unistab kirjanikuametist ja armastab keset ööd talle helistada nurgapealsest telefoniputkast, et oma uitmõtteid jagada. Sumire tutvub endast palju vanema korealanna Myūga ja asub tema juurde tööle sekretärina. Salamisi oma ülemusse armunud Sumire hakkab teda kutsuma kalliks Sputnikuks ning sestpeale on nad lahutamatud nagu Maa ja ta ümber tiirlev tehiskaaslane. Sumire loobub kirjutamisest ning muudab täielikult nii oma elustiili kui ka välimust.

Pikka aega ei kuule K temast midagi, kuni ühel päeval helistab Myū ja teatab, et Sumire on Euroopas tööreisil viibides salapäraselt kaduma läinud. Otsekohe sõidab K väikesele Kreeka saarele, et aidata naist leida. Kuid seal avastab K saladused, mis võisid ajendada Sumiret otsima endale kaaslast paralleelmaailmast …

Eesti keeles on varem ilmunud Murakami teosed "Norra mets", "Elevant haihtub", "1Q84", "Kafka mererannas", "Värvitu Tazaki Tsukuru ja tema palverännaku aastad", "Tantsi, tantsi, tantsi", "Millest ma räägin, kui ma räägin jooksmisest", "Komtuuri tapmine", "Lõuna pool piiri, lääne pool päikest", "Ainsuse esimene isik" ja "Linn ja tema muutlikud müürid".

Toimetaja: Kaspar Viilup

