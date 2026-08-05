X!

Keelenupp. Kas eesti keel on ohus?

Kirjandus
Õigekeelsussõnaraamat 2025.
Õigekeelsussõnaraamat 2025. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kirjandus

Laensõnad ja uudissõnad ei ohusta eesti keelt, kui säilib kirjakeele põhituumik, kirjutab Jaana Toome keelenupus.

Laenud, mugandid ja uudissõnad on keeles omal kohal. Õnneks ei ohusta ilusat eesti keelt laensõna laud ega mugandid vasaabi või rajuvõitu fäntäsi. Igaüks võiks proovida mõne uudissõna lendu lasta ja vaadata, kas ja millal see Sõnaveebi satub. Sellisel keeleuuendusel on aga nii plusse kui ka miinuseid.

Kui sotsiolingvistika rajaja William Labov nüüdisaegses Eestis teadustööd teeks, koguks ta keeleainestikku ilmselt noortelt, kel on määratu valmidus ingliskeelseid väljendeid mugandada. Äärmuslikkus, millega olen ise viimasel ajal avalikus ruumis kokku puutunud, oli Tigeri poe hinnalipik, kuhu oli kirjutatud "Klimbivad hiired" – see tähistas jõulukaunistust, kus hiired rühkisid mööda redelit üles. Tegin seepeale sotsiaalse eksperimendi ja näitasin noortele fotosid sildist ja tootest. Küsisin, kas nad kasutaksid seda sõna, nad hüüatasid, et muidugi mitte. Ei pea isegi purist olema, et reaktsioon rõõmustaks: noored ei soosinud klimbimist. Sedalaadi eesti keele lörtsimine ei kuulu tõelise eestlase väärtusruumi.

Jah, keelekorraldajatelt oodatakse õigekirjareeglite vabamaks laskmist: Kiwa arvas kunagi Müürilehes, et iga kord, kui keegi kustutab tarbetu koma, sureb üks lepatriinu. Teisest küljest, nagu selgus, sõnal klimbivad ei ole võimalustki kellegi idiolekti sattuda.

Samal ajal hoiab keeleuuendus keele elusa. Eestlasele meeldib keelemäng: mobiiltelefoni hoidik – mobiidik, rahvatantsulaager – rahver, lühendatud tööpäev – lüüpar, filmi esilinastus – filetsus. Kas te kasvõi korraks naeratasite? Jätsite mõne sõna meeldegi? Muutuv keel on elujõulisuse märk.

Rõõm on tõdeda, et oleme osavad nutikaid uudissõnu leiutama, aga samas on nooredki keelekasutuses valivamad, kui ühiskond mõnikord eeldab – igasugune uus sõna ei asenda vana. Eestlastena teame, et keele püsiosa tuleb samuti alles hoida. Kokkuvõtteks tsiteeriksin Krista Kerget: "Elava põlvkonna keel on tema ühe liikme peas, kuid kirjakeel on teadlik traditsioon, mille mõte on säilitada tekstide mõistetavus ja stiili vastuvõetavus üle põlvkondade."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Keelenupp

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

21:27

Jaapani kunstnik Matsumoto sai oma näituseks inspiratsiooni Eesti talvest

16:55

Piip ja Tuut teater toob lavale klassikalise prantsuse farsi

16:40

Uue muusika reede: Arg Part, Säm, Ollie, Sam Smith, Ravyn Lenae jt

16:13

Ingrid Kalev: väntorelit mängides pole võimalik jääda raskemeelseks

12:56

Sinijärve raamatusoovitused: "Minu Lottemaa" on kui maailma loomise lugu

12:06

Galerii: Tartu lauluväljakul esines Moby

10:41

Draama festivali lisaprogramm kutsub Eesti teatri põletavatel teemadel kaasa mõtlema

09:49

Keelesäuts. Umbluu või asi

09:31

Muusikafestival Uusmus toob sügisel taas lavale noore Eesti muusika

06.08

Palverändur Rebeka Neitsov: vajasin aega, mil ma ei pea ühtki otsust tegema

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

06.08

Ugala alustab hooaega uue näitleja ning nelja uuslavastusega

06.08

Saaremaal algasid rahvusvahelise mängufilmi "Kari" võtted

16:40

Uue muusika reede: Arg Part, Säm, Ollie, Sam Smith, Ravyn Lenae jt

06.08

Pildid: algasid Elisabeth Kužovniku debüütmängufilmi "Mõtle millestki ilusast" võtted

12:06

Galerii: Tartu lauluväljakul esines Moby

05.08

Kalleim elav kunstnik meil ja mujal: kui suur on kaasaegse kunsti turusektor?

06.08

Lavakast lavale | Erling Eding

06.08

Galerii: TalTechi suvelavastus viib tagasi pöördelisse 1968. aastasse

10:41

Draama festivali lisaprogramm kutsub Eesti teatri põletavatel teemadel kaasa mõtlema

27.07

Galerii: Vanemuise suvekontsert täitis Kassitoome oru muusikaga

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo