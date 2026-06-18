Keelesäuts. Hea nimi sobib mitmele lapsele

Öeldakse, et heal lapsel on mitu nime. Teinekord juhtub ka nii, et hea nimi sobib mitmele lapsele – üht ja sama mõistet saab eri kontekstides kasutada mõnevõrra erinevates tähendustes, tutvustas Adele Vaks keelesäutsus.

Üks selline hea nimi on mitmekeelsus. Kui räägime mitmekeelsest inimesest, peame silmas kedagi, kes kasutab ja mõistab vähemalt suhtlustasandil rohkem kui üht keelt. See tähendab, et suure tõenäosusega oled mitmekeelne ka sina, armas kuulaja! Eurobaromeetri 2024. aasta raporti kohaselt räägib 89 protsenti Eesti elanikest peale emakeele veel vähemalt üht keelt.

Seejuures võib mitme keele oskamine tähendada väga erinevaid keelekogemusi. Mõnikord defineeritakse mitmekeelsusena seda, kui inimesel on mitu emakeelt: kui ta on mõlemat keelt omandanud sünnist alates või väga varajasest lapsepõlvest. Mõistega "emakeel" on tihedalt seotud identiteet: tavaliselt tähistame sellega keelt, millega tunneme kõige tugevamat emotsionaalset sidet. Kui oluline on keelte omandamise järjekord, räägime "esimesest", "teisest", "kolmandast" ja enamastki keelest.

Need sildid ei pruugi tingimata kokku langeda sellega, kui tugevalt end ühes või teises keeles tunneme: keelepädevus muutub ja areneb ajas, sõltuvalt sellest, kui palju üht või teist keelt kasutame. Näiteks keegi, kes on sündinud Ameerikas eestlastest vanemate perre ning räägib nii eesti kui ka inglise keelt, võib tunda, et eesti keel on tema emakeel, kuid mitte kõige tugevam keel. Seejuures pole kahe keele oskus kunagi täpselt samasugune: ka need, kes oskavad mitut keelt sama kõrgel tasemel ja kasutavad neid sama tihti, teavad mõnd sõna üksnes ühes keeles või räägivad teatud teemadest ainult ühes keeles.

Haruldane pole seegi, kui suudame aru saada keelest, mida me ise sugugi ei räägi - näiteks mõistame ukrainakeelseid silte vene keele oskuse põhjal, või saame aru saksakeelse filmi tegevusest tänu sellele, et õppisime kunagi koolis saksa keelt, isegi kui rääkimisoskus on jäänud aastate taha.



Sõltuvalt kontekstist defineeritakse mitmekeelsust mõnikord ka kitsamalt. Nii näiteks võidakse haridussüsteemis kutsuda mitmekeelseks üksnes neid lapsi, kes õpivad eesti keelt teise keelena. Seda selleks, et eristada, kellel missugust keeleõpet vaja on. Keeleteaduslikes uurimustes võidakse mitmekeelseks nimetada neid lapsi, kel on kaks emakeelt, ja ükskeelseteks neid, kes omandavad teist keelt koolitundide või arvutimängude kaudu – selleks, et andmeid analüüsides võrrelda üksteisega sarnases olukorras olevaid lapsi. Igapäevaelus peame aga mitmekeelseks igaüht, kes mõistab ja kasutab enamat kui üht keelt.