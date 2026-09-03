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Ekspeditsiooni hooaja avab Marika Vaariku, Lauri Lesta ja Urmas Lüüsi ühislavastus

Teater
"Mis olnud on kirjas mu lihas” Autor/allikas: Ekspeditsioon
Teater

5. septembril esietendub Ekspeditsiooni stuudios Marika Vaariku, Lauri Lesta ja Urmas Lüüsi lavastus "Mis olnud on kirjas mu lihas".

Laval on küll inimene, aga tema ei ole peategelane. Ta on Ruumis. Tavalises kortermajas. Inimene on Ruumi meelevallas ning Ruumil on oma tahe ja võime asjade kulgu dikteerida. Ruum nõuab oma asukatelt orjust, kinkides omalt poolt kodusoojust, turvatunnet, kuiva kohta ja katust peakohale, kui koerailm meid oma kuuti kisub. Vastutasuks parandame katust, küürime põrandaid, vahetame tapeeti, kõpitseme logisevat lauajalga, peseme pesu, klopime vaipu, saadame veenäite, klanime trepikoda, värskendame vetsu, kütame ahju, lapime lauavakstut. Vannitoas on äravool jälle umbes, peab vist hakkama süüa tegema, pliit on nii räpane, piima pole kohvi peale, pärast peab poest läbi käima, hommikuks vorsti ka leiva peale. Kes see seal akna all jälle tuututab nüüd niimoodi..

Marika Vaariku, Lauri Lesta ja Urmas Lüüsi lavastus vaatab maailmade vahele. See on nii teatrietendus kui ruumiinstallatsioon, helimaastike kollaaž ja antropoloogiline vaatlus. Lavastuses sünnivad argised hetked ja eksistentsiaalsed pursked, fookuses on reaalsus, võib-olla ka hüperreaalsus - kõik see, mis igas Ruumis sünnib ja märkamata jääb.

Autorid ja esitajad Marika Vaarik, Lauri Lest, Urmas Lüüs. Esietendus 5. septembril 2026 Ekspeditsiooni stuudios Krulli majas.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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