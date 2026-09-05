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Galerii: Baltimaade ooperigala tõi Estoniasse kolme riigi tippsolistid

Muusika
Baltimaade ooperigala
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Muusika

Rahvusooper Estonia lavale jõudis reedel esimest korda Baltimaade ooperigala, kus publiku ette astusid Eesti, Läti ja Leedu tippsolistid. Gala pani aluse uuele iga-aastasele koostööformaadile, mis hakkab edaspidi toimuma vaheldumisi kolmes Balti riigis.

"Baltimaade ooperigala sai teoks tänu eelmisel aastal Eesti, Läti ja Leedu rahvusooperite vahel sõlmitud kultuurikokkuleppele, mille eesmärk on laiendada loomingulist koostööd ning tutvustada publikule Baltimaade ooperikunsti ja muusikute paremikku," ütles Rahvusooper Estonia peadirektor Ott Maaten.

Gala kava panid ühiselt kokku kolme ooperimaja peadirigendid Arvo Volmer, Mārtiņš Ozoliņš ja Ričardas Šumila.

Eestit esindasid kontserdil sopran Kadri Raalik, bass Raiko Raalik ja tenor Yixuan Wang, Leedut sopran Gabrielė Bukinė ja bariton Steponas Zonys ning Lätit metsosopran Irma Pavāre ja tenor Mārtiņš Šmaukstelis. Laval oli Estonia orkester ja koor ning kontserti juhatajas Arvo Volmer.

Järgmine Baltimaade ooperigala toimub 8. mail 2027 Leedus.

Vana Tallinn Baltimaade galat saab vaadata ETV-st laupäeva õhtul kell 21.35, kontsert jääb Jupiteri järelvaadatavaks.

Toimetaja: Karmen Rebane

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