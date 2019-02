Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil esilinastub Eesti esimene natsizombifilm "Reich of the Dead".

Ligemale 30-minutilises lühimängufilmis võitlevad kaheksa eriülesandega eliitsõdurit teise maailmasõja ajal natside välja töötatud ja 70 aastat hiljem ootamatult valla pääsenud viirusega, mille eesmärk on äratada ellu sõjas hukkunud saksa sõdurid ja luua neist elavate surnute superarmee.

"Lubame Eesti esimest B-kategooria exploitation-zombifilmi ja loodetavasti ka naeru," ütles filmi režissöör ja stsenarist Julius Kits, kes koos kaasstsenaristi ja produtsendi Harly Kirspuuga on tuntud Imelike Filmide Festivali ehk IFFi korraldajana.

Nulleelarveline linateos on valminud õhinapõhiselt peamiselt sõprade ja tuttavate abiga.

Filmi operaator ja monteerija on Sofja Zdanova, kaasmonteerija ja efektimeister Jamlar Väin, kunstnik, grimeerija ja kaasprodutsent Eret Kuusk. Kasutatud on Eesti black metal ansambli Süngehel muusikat. Filmi on tootnud mittetulundusühing Võõras Mure.

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul on festivali üks eesmärke arendada siinset žanrifilmikultuuri. "Loodetavasti on meilgi selles oma osa, et Eestis on õudusfilme üha enam tegema hakatud," ütles ta.

Natsizombifilm on õudusfilmi alažanr, milles natsidest sõdureid kujutatakse elavate surnutena, sageli õuduskomöödia võtmes. Siia kuuluvad näiteks viimati ka meie ekraanidel linastunud "Operatsioon Overlord" või "Surnud lumi", mis kogus 2009. aastal kodumaal Norras 140 000 vaatajat, olles üks aasta populaarsemaid linateoseid.