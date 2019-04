Paavo Järvi viib Eesti Festivaliorkestri esmakordselt Jaapanisse

Ees on Paavo Järvi selle aasta esmakordne kohtumine oma festivaliorkestriga (EFO). 18. aprilli õhtuks kogunetakse Tallinna, siit sõidab orkester 19. aprilli (Suure reede!) hommikul Pärnu kontserdimajja, kus kell 11 algab seekordsete kavade esimene proov. Tallinna tagasi tullakse 21. aprilli hommikul, pärastlõunal leiab aset siinne saaliproov Estonia kontserdisaalis, ja õhtul nn lahkumiskontsert samas, mis on juba ammu välja müüdud. Kontserdireisil esitatavaist heliloojatest on sel õhtul Prokofjev, Tšaikovski, Tüür ja Sibelius, Prokofjevi Viiulikontserdi nr 1 solistiks on Jaapani viiuldaja Sayaka Shoji.

EFO esineb Jaapanis sealse muusikaavalikkuse soovil. On Paavo Järvi ju aastatel 2015-2020 ametis peadirigendina NHK (Raadio) sümfooniaorkestri juures Tōkyōs ning sealse töö eest kordi tunnustuse pälvinud. Eesti orkestri sõit algab 22. aprilli keskpäeval, läbi Frankfurti. Jaapanisse kohale jõudmise esimene päev 23. aprill on orkestril vaba, see on muusikutele puhkuseks ja kohanemiseks. 24. aprillil tehakse proove peamiselt jaapanlannast viiulisolisti, Pärnu festivalilgi üles astunud kuulsa Midori Gotōga.

Esimene kontsert kuuest toimub 25. aprillil, millele järgnevad igal päeval kontserdid kuni 30. aprillini – Hamamatsu City Concert Hall, Fukui Harmony Hall, Nagoya Aichi Arts Center, Osaka Festival Hall, Hiroshima Bunka Gakuen Hall ning Tōkyō Suntory Hall – kõik mainekad saalid. Paavo Järvi kavades, mis ta Jaapani muusikaeluga tuttavana, seal juba aastaid töötanuna tunneb, on ka Eesti heliloojad Arvo Pärt ("Cantus in Memory of Benjamin Britten" igal kontserdil) ja Erkki-Sven Tüür ("Incantation of Tempest" Osakas ja Tōkyōs). Euroopa suurest klassikast, mida jaapani publik väga armastab, on ettekandel Tšaikovski Sümfoonia nr. 5, Sibeliuse Sümfoonia nr. 2 ja "Finlandia", Prokofjevi Viiulikontsert nr. 1, solistiks Midori (kõigil kuuel kontserdil). Tõeliselt põhjamaise kava mängib Eesti Festivaliorkester oma viimasel kontserdil Tōkyōs Suntory Hallis, kus kõlavad Jean Sibeliuse, Arvo Pärdi, Erkki-Sven Tüüri ja Sergei Prokofjevi teosed.

Jaapanisse sõidab Eesti Festivaliorkestri 84-liikmeline koosseis, kus ainuüksi esimeste viiulite rühma on ,kaheksa pulti' ehk kuusteist viiuldajat. Teatavasti on EFO koosseis rahvusvaheline, kõrget klassi mängijatega mitmetelt maadelt, Eesti päritolu muusikuid on selles koosseisus 31.

"Orkester koosneb parimatest Eesti orkestrites töötavatest muusikutest, välisriikides karjääri tegevatest eestlastest ning paljudest solistidest Euroopa tipporkestritest. Tänavugi on EFO kontsertmeistriks Florian Donderer, kes ühtlasi on ka pikka aega Järvi käe all tegutsenud Deutsche Kammerphilharmonie Bremen'i kontsertmeister. Eesti Festivaliorkestri eriline kõla ja mängukvaliteet on äramärkimist ja tunnustamist leidnud mitmete juhtivate muusikakriitikute poolt maailmas. Rahvusvaheliselt tunnustatud Paavo Järvi peab Eesti Festivaliorkestrit üheks enda olulisimaks muusikaliseks väljundiks ning tema karismaatilise ja sädeleva juhatamise all on orkester saavutamas suurt edu", saame lugeda EFO kodulehelt.