Fotod: Eesti Festivaliorkestri teine kontsert Jaapanis Fukui Harmony Hallis

Autor: Kaupo Kikkas

Vahetult pärast neljapäeval Hamamatsu linnas toimunud kontserti asus Eesti Festivaliorkester taas teele. Ees ootas paaritunnine reis, et olla jõuda Jaapani rannikulinna Fukuisse. Suurejooneline Harmony Halli kontserdisaal tekitas põneva kontrasti naabriks oleva riisipõlluga, kus sarnaselt kontserdisaaliga käis kibe töö.

Jaapani kontserdisaalid on tõelised meistriteosed ning erandiks polnud ka seekordne esinemispaik. Saalide akustika paneb muusikudki imestama, sest suurusele vaatamata on muusika detailideni jälgitav nii laval kui ka saalis. Fukui saal on turnee saalidest väikseim, kontserdiks ootab täitmist ligi 1500 istekohta.

Üks EFO suurimaid võlusid on võimalus tuua kokku oma ala tipud Eestist ja mujalt maailmast. Lavataguses melus jäid fotosilma ette orkestri klarnetivõlurid Signe Sõmer ja Kilian Herold, kelle rolli EFO seekordses kavas on keeruline ülehinnata.

Need kohad saalis, mis võimaldasid publikul istuda orkestri taga, olid ka seekord väga populaarsed ning tõid saali avarust ja emotsiooni. Fotole on püütud hetk kontserdilt, mis toob kokku viis rahvust, viis puhkpillimängijat ning kaks rida muusikast osasaamiseks.

Fukui publiku tormilise aplausi tänuks oli kaks lisalugu, kuid ka nende lõppedes ei tahtnud aplaus vaibuda.

Eesti Festivaliorkestri turnee Jaapanis:

25.04 Hamamatsu Act City

26.04 Fukui Harmony Hall

27.04 Aichi Arts Center

28.04 Osaka Festival Hall

29.04 Hiroshima Bunka Gauken HBG Hall

30.04 Tokyo Suntory Hall

Alates 2011. aastast tegutseva Eesti Festivaliorkestri muudab unikaalseks selle koosseis, kuhu kuuluvad lisaks kõrgel tasemel kodumaistele muusikutele välisriikides karjääri tegevad Eestist pärit orkestrandid ning mängijad Euroopa tipporkestritest.

Lisaks igasuvistele kontsertidele Pärnu Muusikafestivali raames on alates aastast 2017 järjest hoogustunud kontserditegevus välisriikides – toimunud on kolm Euroopa turneed, mille kõrghetkedeks on olnud kontserdid Berliini Filharmoonia saalis, Hamburgi Elbphilharmonies, Zürichi Tonhalles jt tippsaalides. Aastal 2018 debüteeris orkester mainekal festivalil BBC Proms, kui anti menukas kontsert Royal Albert Hallis. Eesti publikul on järgmine võimalus Eesti Festivaliorkestriga kohtumiseks suvisel Pärnu Muusikafestivalil, mis toimub sel aastal 15.-21. juulini.