Fotod: Eesti Festivaliorkester andis Jaapanis tuuri esimese kontserdi

Autor: Kaupo Kikkas

Pärast pühapäevaõhtust kontserti Tallinnas asus Eesti Festivaliorkester esmaspäeva, 22. aprilli hommikul teele Jaapani poole. Turnee esimene peatuspaik on suurettevõtete Yamaha ja Suzuki kodulinn Hamamatsu, mis asub Tokyost neljatunnise bussisõidu kaugusel. Poolel teel tervitas orkestrit Jaapani kõrgeim vulkaan Fuji.

Autor: Kaupo Kikkas

Hamamatsu esindussaaliks on Act City suur saal, mis mahutab veidi üle 2300 kuulaja. Fotol hetk kontserdieelsest proovist, mis mõni tund hiljem kuulajatega täitus.

Autor: Kaupo Kikkas

Kontserdi teises pooles kõlava Tšaikovski viienda sümfoonia üheks kaunimaks lõiguks on teise osa alguses kõlav metsasarve soolo. See on iga metsasarvemängija jaoks tõeline proovikivi, sest nõuab muusikult tõeliselt meisterlikku pillivalitsemist. Eesti Festivaliorkestri koosseisus mängib seda nõudlikku soolot Alec-Frank Gemmill Inglismaalt, kelle mäng vaimustas publikut nii Tallinnas kui ka Hamamatsu kontserdisaali laval. Fotol on keskendumishetk enne lavale astumist.

Autor: Kaupo Kikkas

Ladusa orkestriturnee korraldamine on meeskonnatöö. Jaapanis on EFO-l nõu ja jõuga abiks rahvusvaheline meeskond, kes peab jälgima, et lisaks lavale ka kardinate taga kõik sujuks. Lisaks orkestrantide tänamisele on dirigendi tänusõnad taustajõududele seega omal kohal.

Eesti Festivaliorkestri turnee Jaapanis:

25.04 Hamamatsu Act City

26.04 Fukui Harmony Hall

27.04 Aichi Arts Center

28.04 Osaka Festival Hall

29.04 Hiroshima Bunka Gauken HBG Hall

30.04 Tokyo Suntory Hall

Alates 2011. aastast tegutseva Eesti Festivaliorkestri muudab unikaalseks selle koosseis, kuhu kuuluvad lisaks kõrgel tasemel kodumaistele muusikutele välisriikides karjääri tegevad Eestist pärit orkestrandid ning mängijad Euroopa tipporkestritest.

Lisaks igasuvistele kontsertidele Pärnu Muusikafestivali raames on alates aastast 2017 järjest hoogustunud kontserditegevus välisriikides – toimunud on kolm Euroopa turneed, mille kõrghetkedeks on olnud kontserdid Berliini Filharmoonia saalis, Hamburgi Elbphilharmonies, Zürichi Tonhalles jt tippsaalides. Aastal 2018 debüteeris orkester mainekal festivalil BBC Proms, kui anti menukas kontsert Royal Albert Hallis. Eesti publikul on järgmine võimalus Eesti Festivaliorkestriga kohtumiseks suvisel Pärnu Muusikafestivalil, mis toimub sel aastal 15.-21. juulini.