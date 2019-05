Galerii. Eesti Festivaliorkestri lavatagune elu Jaapani tuuril

Autor: Kaupo Kikkas

Saali akustikat kompab EFO esimene flööt Julien Beaudiment.

Autor: Kaupo Kikkas

EFO tuubaboss Fraser Russel. Väike koridor, kuid avar kõla.

Autor: Kaupo Kikkas

Duett-duell, millest hetke pärast jääb laval vaid duett.

Autor: Kaupo Kikkas

Igapäevaselt suurimat keelpilli taltsutava Aida Salakka jaoks ei ole liig ka suurimast vaskpillist tuubast helide väljavõlumine.

Autor: Kaupo Kikkas

Toon-toonis panevad vaimu kontserdiks valmis EFO klarneti- ja flöödisolistid.

Autor: Kaupo Kikkas

Õnnelik jahtumine. Ligi sajaliikmelise muusikute ansambli energia suunamine on tippsport.

Eesti Festivaliorkestri turnee Jaapanis:

- 25.04 Hamamatsu Act City

- 26.04 Fukui Harmony Hall

- 27.04 Aichi Arts Center

- 28.04 Osaka Festival Hall

- 29.04 Hiroshima Bunka Gauken HBG Hall

- 30.04 Tokyo Suntory Hall

Alates 2011. aastast tegutseva Eesti Festivaliorkestrisse kuuluvad lisaks kõrgel tasemel kodumaistele muusikutele välisriikides karjääri tegevad Eestist pärit orkestrandid ning mängijad Euroopa tipporkestritest. Lisaks igasuvistele kontsertidele Pärnu Muusikafestivali raames on alates aastast 2017 järjest hoogustunud kontserditegevus välisriikides – toimunud on kolm Euroopa turneed, mille kõrghetked on olnud kontserdid Berliini Filharmoonia saalis, Hamburgi Elbphilharmonies, Zürichi Tonhalles jt tippsaalides. Aastal 2018 debüteeris orkester festivalil BBC Proms, kui anti kontsert Royal Albert Hallis. Eesti publikul on järgmine võimalus Eesti Festivaliorkestriga kohtumiseks suvisel Pärnu Muusikafestivalil, mis toimub sel aastal 15.-21. juulini.