Filmikunstnik Priit Vaher pälvib HÕFFi elutööpreemia

71-aastane Vaher töötas aastail 1970–1992 stuudios Tallinnfilm, kus on olnud mitmete omas ajas revolutsiooniliste žanrifilmide sünni juures. Kokku on Vaher töötanud ligi 30 mängufilmi juures, algul kunstnik-dekoraatorina, seejärel kunstnik-lavastajana. Tema tuntumate tööde hulka kuuluvad veel "Karikakramäng", "Keskea rõõmud" ja "Ainult hulludele ehk halastajaõde". Filmide "Ideaalmaastik" ja "Arabella, mereröövli tütar" eest võitis ta 1983. aastal teisel Nõukogude Eesti filmifestivalil parima kunstniku auhinna.

Iseäranis tähelepanuväärne on Vaheri panus meie fantastikafilmide valmimisse: ta kujundas Nõukogude Liidus 32 miljonit vaatajat kogunud linateose "Madude oru needus", samuti Ida-Euroopa Spielbergiks hüütud poolaka Marek Piestraki teise filmi "Saatana pisar" ning tegutses dekoraatorina legendaarsete ulmefilmide "Navigaator Pirx" ja "Hukkunud Alpinisti hotell" juures.

"Mis tunne on? Sellele küsimusele vastata on nii lihtne ja samas nii keeruline," ütles vastne laureaat ise. "Meenub rida filme, nii paremini kui halvemini õnnestunuid – omal ajal käis isegi ajaarvamine nende järgi. Meenuvad nii omaaegne tunnustatus kui hilisem unustatus, rõõm ja valu. Oli rõõmu õnnestumistest kuni lõpuks, seoses Tallinnfilmi kadumisega, tuli peale suur must masendus, millest ülesaamiseks kulus aastaid. Üllatav on minu tööde ülesleidmine aegade kolikambrist ja see on üks pagana hea tunne."

Vaheri sõnul on talle kõige südamelähedasem 1977. aasta "Karikakramäng: Tätoveering", mis on ühtlasi tema esimene film. "Kõige raskem töö võib-olla oli "Madude oru needus", mida sai poolakatega koos tehtud. See oli superarv dekoratsioone, tänapäeval keegi ei vaevuks niimoodi tegema," tõdes ta.

Kui tänapäeval kasutatakse eriefektideks arvutite abi, siis Vaher meenutas, et omal ajal imiteerisid laseritesähvatusi kriimud filmilindi peal ja kosmost sametriie, mille taha olid asetatud lambid. "See oli kõik niisugune käsitöö," kirjeldas ta.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu 25.–28. aprillini.

Elutööauhinna saab Vaher kätte festivali avatseremoonial, mis leiab aset sel reedel Haapsalu kultuurikeskuses. Päev varem toimub Haapsalus ka HÕFFi suur rongkäik.

Varem on festivali elutööauhinna pälvinud filmisaade "Jupiter", Sven Grünberg, Bill Rebane, Karel Zeman, Hideo Nakata, Tobe Hooper, Shinya Tsukamoto, Andrei Iskanov, Adam Mason ja Brian Yuzna.