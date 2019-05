Tiina Park meenutas Jüri Aarma põhjalikkust reisisaadete tegemisel

Park ja Aarma tegid koos 16 reisi ja eetris kokku valmis 40 saadet.

"Ma alati imestasin seda, et jumal oli talle lihtsalt andnud rohkem, kui teistele inimestele ja ta jaga seda tõesti rõõmuga. Talle oli antud väga terav mõistus, hea välimus, hääl, erakordne suhtlemisoskus, mis on edukuse alus," rääkis Park Aarmat iseloomustades.

Ta meenutas, et Jüri Aarma vaatas alati kõik saadete jaoks ette valmistatud tekstid väga põhjalikult üle ja oskas alati midagi lisada. "See, mida ta ekraanil rääkis ei olnud nii, et tõmban vasaku käega ja viskan paremaga, temal oli iga tekst mõtestatud."

Aarma ei kartnud Pargi sõnul mitte midagi. "Eks me oleme siin reisidel igasuguseid asju kogenud, näiteks Albertville olümpiaradadel tuli bobikelguga sõitma. Jüri istus ees, mina taga. Ma küsisin, et Jüri, kas sa ei karda, see on ohtlik rada, tema vastas, et tal ei ole siin ette nähtud surra," rääkis Tiina Park. "Alati, kui me lennukisse istusime, siia ta ütles, et temaga koos võib alati lennata, sest lennukis ta ei sure."

Lõbusatest lugudest oli Pargil meenutada, kuidas Aarma sokkidest loobus: "Ta armastas kanda valgeid puukingi ja valgeid sokke. Ükskord oli nii, et reisil oli kaasas moedisainer, kes ütles: "Kallis, Jüri, kui sul on ilusad tumedad teksapüksid, siis sinna juurde ei sobi mustad sokid." Siis Jüri tõusis õhtusöögilauast püsti, võttis valged sokid jalast ja viskas need prügikasti ning käis terve reisi ilma sokkideta, kuna spetsialist oli nii öelnud Pärast seda pole näinud, et ta oleks valgeid sokke kandnud."