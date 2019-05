Reet Linna: Jüri Aarmal oli jumalik säde

"Minu arust on ta mees, kellel on jumalik säde, mida pole igaühel. Ta oli väga hea muusik, väga hea kõneleja, väga hea ajalootundja, ta valdas pille ja kirjutas. Nende aastate jooksul käis see kõik temaga kaasas," rääkis Linna ETV saates "Ringvaade".

Linna kohtus Aarmaga 1980. aastatel. "Kui ma hommikul seda kuulsin, et on juhtunud õnnetus, ei oska kõige halvemas unenäos mõelda sellele, et see on keegi, keda ma tunnen ja päris hästi tunnen," ütles Linna.

Linna sõnul on raske uskuda, et hallide lehvivate juustega, talupojasärgiga ja rõõmsameelne Aarma enam meie hulgas pole. "Sellega tuleb tükk aega harjuda," tunnistas Linna.

Reet Linna toimetas kaheksa aastat saadet "Lauluga maale", kus Jüri Aarma saatejuht oli. Linna hinnangul oli Aarmal erakordne võime kontsentreeruda. "Mõnes mõttes oli temaga saadet teha nagu tundmatus kohas vette hüpata," tunnistas Linna, kelle sõnul olid Aarmal omad veidrused. "Temas oli lapsemeelsust hästi palju," ütles Linna.