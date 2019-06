Temnikova & Kasela galerii osaleb esimesena Baltimaadest Art Baseli kunstimessil

Temnikova ja Kasela galerii on Baselis esindatud kahe kunstniku, Kris Lemsalu ja Kaarel Kurismaa loominguga.

Kaarel Kurismaa (1939) on eesti kineetilise ja helikunsti teerajaja, kes tutvustas oma põnevat loometeed hiljuti Kumu kunstimuuseumis toimunud isikunäitusel. Art Baselil valiti Kurismaa osalema professionaalide ja tavakülastajate lemmikuks kujunenud sektsiooni "Unlimited". See on ülejäänud messist eristuv kureeritud näitusplatvorm, kus eksponeeritakse messiboksi piiridest väljuvaid suuremõõtmelisi skulptuure, maale ja installatsioone, lisaks videoprojektsioone ja performance'eid. Selleaastase valiku on koostanud New Yorgis tegutsev sõltumatu kuraator Gianni Jetzer. Art Baselil osaleb Kurismaa valmisesemetest loodud erksavärvilise teosega "Auruekspress ja teivasjaamad" (1993/2010), mille mänguline vorm kannab kunstniku lapsepõlvemälestust sellest, kuidas ta väikese poisina mööduvaid ronge vaatas.

Kris Lemsalu (1985) on üks edukamaid eesti kaasaegseid kunstnikke, kes sel aastal esindab Eestit Veneetsia kunstibiennaalil palju rahvusvahelist tähelepanu pälvinud isikunäitusega. Baselis näitab Temnikova ja Kasela galerii Kris Lemsalu töid sektsioonis "Statements", mis esitleb noorte kunstnike uusi põnevaid sooloprojekte. Lemsalu installatsiooni "Time after time is our time" (2019) keskmes on raudvoodi, millel paiknevad keraamilistest kätest, vaibast ja nööridest koosnevasse kookonisse mähitud kaks antiikkella. Hoogne ja tundeline skulptuur käsitleb selliseid Lemsalu loomingule omaseid kunsti- ja eluloolisi teemasid nagu lähedus, aeg ja olevik. Baselis Kris Lemsalu teoseid saab ka näha maineka kunstikeskuse S.A.L.T.S. näitusel Body Splits ja trendikal Liste Basel galerii Koppe Astner väljapanekus.

Kris Lemsalu "Time After Time Is Our Time" 2019. Autor/allikas: Kris Lemsalu

Temnikova ja Kasela galerii osalemist Art Baseli kunstimessil toetab kultuuriministeeriumi programm "Eesti kultuur maailmas" ja Eesti Saatkond Viinis.

1970. aastal alguse saanud Art Basel on üks olulisemaid kunstimesse maailmas ja toimub korrapäraselt kolmes kohas: Baselis, Miami Beachis ja Hongkongis. Messi jooksul näeb Eesti kunsti ligi 100 000 kunstiprofessionaali.