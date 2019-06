Galerii. Vabamu viis näituse Eestist Chicagosse

Möödunud laupäeval, 1. juunil avati Chicagos Richard J. Daley Center Plazal okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu unikaalne Eesti-teemaline rändnäitus "Masters of our own homes: Estonia at 100".

Läbi nelja teema, milleks on ajalugu, kultuur, eestlased ja innovatsioon, avab näitus Eestiga seotud lahendusi ning uuenduslikke liikumisi, pakkudes äratundmist nii välis-eestlastele kui ka inspiratsiooni mistahes maailma paigas elavatele inimestele. Näitus on mõeldud tutvustama ka Eesti disaini ja teenuseid, planeerima siia puhkusereisi ning otsima koostööd siinsete ettevõtetega.

Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu tegevdirektori Keiu Telve sõnul on rändnäitus teinud Põhja-Ameerikale ringi peale. "Ühe aasta jooksul on see püstitatud lausa neljas suurlinnas: Stanfordis, Torontos, Bostonis ja Chicagos ning seda näeb kokku pea pool miljonit inimest. Oleme väga tänulikud kõikidele kohalikele eestlastele. Ilma nende kaasabita poleks suursuguse rändnäituse ringsõit saanud sündida. Kohalikud korraldajad on paviljoni püstitamisesse pannud sadu tunde tööd, unetuid öid ning tulnud toime keerukate korralduslike küsimustega. Kogu koostöö näitab ilmekalt, et eestlased kannavad Eesti lugu ka sealpool ookeani edasi," sõnas Telve.

Näitus on avatud 1. – 5. juunini Chicago linnasüdames Daley Center Plazal. Selle aja jooksul näeb näitust ligi 300 000 inimest. Paviljonis toimuvad Eesti rahvatantsurühma esinemised, kõlavad Eesti koorid ning korraldatakse muid Eestit tutvustavaid etteasteid.

Näituse visuaalse ja tehnilise lahenduse koostanud Motori loovjuht Andrus Kõresaar ütles, et installatsiooni aluskujundiks on ringidest koosnevad tornid, mis moodustavad suurte piltidega näituse välise osa. "See annab üldise ülevaate Eestist. Näituse siseküljed on aga tihedama temaatilise infoga, mis on mõeldud juba süvenevale vaatajale. Näitus on loodud rändama, nii et seda saaks terviksuurusest sõltumata kiirelt üles panna," ütles ta.

Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu enam kui 500 ruutmeetrise ekspositsioonipinnaga rändnäitus on 12 meetrit lai, neli meetrit kõrge, kaalub neli tonni ja koosneb 244 näitusepaneelist, millest igaüks jutustab killukese Eesti värvikast ja põnevast ajaloost. Näitus on sündinud Vabamu eestvedamisel kodu- ja väliseestlaste koosloomes ning selle valmimisse on panustanud nii koolilapsed, ettevõtjad, kümned Eesti fotograafid kui ka mitmed teised Eesti muuseumid.