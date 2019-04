Galerii. Maarja Merivoo-Parro ja Sander Jürisson esitlesid raamatut "Eestlased Ameerikates"

"Me Sandriga oleme aastaid kirjutanud teadusartikleid, mida – olgem ausad – ega inimesed ikka ei loe küll, ja siis me mõtlesime, et Eesti riik on meid harinud, peaks nüüd juurdepääsupiirangud oma tekstidelt maha võtma ja Kristin [kujundaja Kristin Kalamees – toim] tuligi appi, et seda teha," rääkis Maarja Merivoo-Parro kolmapäeval saates "Vikerhommik".

"See on hästi visuaalne raamat. See on ka hästi kergesti kogetav raamat. Ta on mitmes keeles korraga, tekst on väga suur ja pilte on tõesti hästi palju, ja see loogika ei olnud see, et "nii, see tekst ja see pilt", vaid vastupidi, Kristin oli see, kes oma kunstnikunägemusega seda visuaalset kulgemist juhtis," lisas Merivoo-Parro.

Pealkirja "Eestlased Ameerikates" selgitades märkis Sander Jürisson, et see annab ülevaate eestlastest nii Põhja- kui ka Lõuna-Ameerikas. "Me enamasti räägime eestlastest, kes jõudsid Põhja-Ameerikasse II maailmasõja järel põgenikena, aga tegelikult oli seal juba päris paras ports eestlasi varasemalt kohal. Kuskil 19. sajandi keskpaigast hakkas neid juba sinna vaikselt liikuma ja seda kuni II maailmasõjani välja ning neist see ülevaate annabki. Eelkõige siis visuaalse keelega, mida mõned tekstid toetavad."