Tartu Ülikooli kirjastus avaldas Juan Manueli hiliskeskaegse jutukogu "Krahv Lucanor"

Jutukogu "Krahv Lucanor" koondab endas mõjutusi Vana-Indiast ja Vana-Kreekast, araabia kirjandusest ja keskaegsest Euroopast, kuid samavõrra peegeldub siin autori enda kirjanduslik anne. Selles hispaania kirjanduse vanimasse klassikasse kuuluvas raamatus saavutas tipu keskaegne moraalinäidete (ladina keeles exemplum) traditsioon. 51 õpetlikus pajatuses, mida krahv Lucanorile jutustab tema nõuandja Patronio, avalduvad ühtaegu range kristlik moraal ja humoorikad rahvatarkused, kajastuvad rüütlieetika ja kristlaste suhted Pürenee poolsaarel valitsevate mauridega.

Juan Manuel (1282–1348) oli keskaegne Hispaania kirjanik ja poliitik ning Kastiilia kuninga Alfonso X Targa vennapoeg. Ta osales sõdades mauride vastu ja kõrgaadli poliitilistes intriigides. Samas oli ta erudiit, kes valdas paljusid keeli, sealhulgas araabia keelt. Õppinud noorusest peale kõrgaadlile kohaseid tegevusi, nagu ratsutamine, jahipidamine ja mõõgavõitlus, oli Juan Manueli suurimaks kiindumuseks ikkagi kirjandus. Ta kirjutas nii luulet, mis ei ole säilinud, kui ka proosatekste ajastule ja oma seisusele vastavatel teemadel: traktaate poliitikast, sõjandusest ja juurast, kirjutisi pistrikujahi, vapinduse ja rüütlikommete kohta. Tema ligikaudu 12 raamatust on tänaseni säilinud pooled.

Lauri Pilter on Tartu Ülikooli maailmakirjanduse vanemteadur, komparativist-kirjandusuurija. Ta on kirjutanud algupärast proosat eesti keeles, arendades oma aastatel 2004–2014 ilmunud nelja juturaamatuga välja siinmail omalaadse žanri "romaan novellides", aga ka ingliskeelse lühiproosakogu "Uncle Endel's Grendel, and Other Stories" (2011, Larats Pilteri pseudonüümi all). Ta on tõlkinud Euroopa luuleklassikat, William Faulkneri, Mark Twaini, Thomas Wolfe'i, Philip Rothi ja John Barnie teoseid inglise keelest, Boccaccio "Madonna Fiammetta eleegia" itaalia keelest (2014) ja Cervantese "Näitlikke novelle" hispaania keelest (2016, koos Eva Kolliga).