Viljandi pärimusmuusika festivali külastas ligi 25 000 inimest

"Suur tänu suurepärastele artistidele, meie publikule, kes igal aastal juuli lõpus taas Viljandisse tuleb ning korraldustiimile. 27. Viljandi pärimusmuusika festivali võib taas lugeda igati kordaläinuks," ütles festivali korraldaja Ando Kiviberg.

Piletimüügi eest vastutaja Anu Rannu sõnu püsib publikunumber aastate lõikes stabiilsena. Nimetatud ligikaudu 25 000 külastaja hulka loetakse nii erinevate passide – festivalipass, päevapass, noorte- ja seeniorpass – omanikud, üksikkontsertide piletite ostjad kui ka pärimeetri pääsme soetanud külastajad. "Eriti rõõmustav on see, et esimesena said otsa noortepassid – see näitab, et noore publiku huvi pärimusmuusika festivali vastu on väga suur," ütles Rannu.

"Viljandi pärimusmuusika festivali fenomen on see, et siin tunnevad end kõik põlvkonnad hästi ja teretulnult. See, et noori on festivalil palju, näitab, et meie sihiteadlik töö noorte pärimusmuusika juurde toomise osas kannab vilja. Noored on need, kes meie kultuuri ja keelt edasi viivad, festivalil lähevad aga kontsertidel esimestena tantsima, tõmbavad rahva endaga kaasa ja aitavad nii meeleolu luual," lisas Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja ja festivali programmijuht Tarmo Noormaa.

Festivali uued sammud jätkusuutliku korralduse vallas võeti korraldajate hinnangul hästi vastu ning nende sõnul võib katsetusi esimese aasta kohta kordaläinuks pidada.

Festivali neli päeva möödusid rahulikult ja ilma suuremate vahejuhtumiteta.