Narva kultuuripealinna kava sai kaante vahele

"Praegu võib öelda, et taotlus on valmis ja 30. juulil trükki antud," ütles ERRile Narva linnapea Aleksei Jevgrafov. "Anname välja 50 raamatut, millest 40 edastame kultuuriministeeriumile. Nii meil on kõik korda aetud."

Narva 2024 kunstilise juhi Ilmar Raagi sõnul on projektis toodud kolm peamist teemat.

"Esimene ja kõige tähtsam on "Lääne ja Ida lõpp"," märkis Raag. "Tipptasemel aetavale poliitikale vaatamata võivad inimesed kultuuridiplomaatia toel samuti mõningast edu saavutada, et Narva kaudu tekiks side Euroopa ja Venemaa vahel."

Muuhulgas on Narva 2024 programmigrupil plaan, et Eesti ja Vene teatrid mängivad sama lavastust külalisetendustena risti, näiteks Linnateater Ivangorodis ja Peterburi teater Narvas.

"Muidugi on ka erinevaid mõtteid Narva elanikelt, kuidas anda oma linnale värvi ja särtsu juurde," lisas Raag.

Kavas on ka tutvustada Narva ilmekat isetekkelist kultuuri ning väärtustada linna kordumatut eripära ja luua linnale värskeid tulevikulahendusi.

Euroopa konkursikomisjon teatab võitja 2019. aasta sügisel. 2024. aastal hakkab Euroopa kultuuripealinna tiitlit kandma kolm linna. Peale Eesti linna saab kultuuripealinna tiitli üks Austria linn ning ka üks Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigi (Island, Liechtenstein, Norra, Šveits), euroliidu kandidaatriigi (Albaania, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia, Türgi) või võimaliku kandidaatriigi (Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo) linn.