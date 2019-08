Taotlused esitatud: Tartu ja Narva jäävad ootama ekspertkomisjoni hinnangut

Tartu ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsuse koostöös valminud kandidatuuriraamat kannab pealkirja "Ellujäämise kunstid".

"Vaadates kui paljud inimesed on panustanud meie taotlusesse ehk siis enam kui tuhatkond inimest on kaasa löönud erinevatel foorumitel, ümarlaudadel, fookusgruppides, et kui see kõik töö kokku panna ja vaadata seda kirge, mis on meie taotlusesse jõudnud, siis minu teeb see küll enesekindlaks, aga ka uhkeks ja tänulikuks," ütles "Aktuaalsele kaamerale" Tartu 2024 projektijuht Kalle Paas.

Ka Narva esitas taotluse Euroopa kultuuripealinna konkursi lõppvooru. Taotluse raamat kannab pealkirja "Narva is next" ehk Narva on järgmine. See on viide Narva ambitsioonile saada kultuuripealinnaks ja eduloole, mille poole Narva püüdleb.

Narva Euroopa kultuuripealinna projekt. Autor/allikas: ERR

Narva taotlus sisaldab täiendatud kunstilist visiooni, detailset ülevaadet kavandatud sündmustest ning koostööplaane Euroopa ja Venemaa suunal. Narva kandidatuuri Euroopa kultuuripealinna tiitlile toetavad 16 Virumaa omavalitsust ja ürituste kava hõlmab kogu Virumaad. Lõplikus programmis on edasi arendatud Narva kui ühendava silla metafoori ja taotluse põhirõhk on kultuurikoostööl Venemaaga.

"Ei ole varem olnud kultuuripealinnasid, mis tegeleksid niivõrd tugevalt rahvusvahelise aspektiga, ja eriti just rahvusvaheliselt Venemaa kontekstis. See on üks suur osa meie taotluses, mis on hästi oluline ja hästi teistmoodi. Selline omaette pilootprojekt, kuidas Venemaaga töötada just kultuurivaldkonnas. Me oleme siinsamas piiri ääres, täitsa tsivilisatsioonide vahel. See ongi see, mis Narvat defineerib, nii et panime rõhu sellele. Kindlasti on meil ka väga mikrotasandi või superkohaliku tasandi ideid ja üritusi. Samas on ka selliseid suuremaid globaalsemaid asju. Ühesõnaga, kõik tasandid on puudutatud," selgitas Narva 2024 projektijuht Ivan Sergejev.