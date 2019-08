Meelis Oidsalu uuest saatest "Silt viltu": vaatame üle kultuuri piiride

Millest saade räägib, teatrist?

Teatrisaadet me juba Vikerraadios teeme ja see peaks jätkuma ka sel hooajal. "Silt viltu" vaatab veidi avaramalt ringi, see pole isegi rangelt võttes kultuurisaade, teemade lõplik ring selgub salvestusel ja kuigi külalisteks-kaassaatejuhtideks on kultuuriga seotud inimesed, siis ajapikku püüan tutvusringkonda laiendada ja teiste elualade esindajaid eetrisse saada.

Kes esimeses saates osaleb ja millest räägite?

Henrik Kalmet on lubanud tulla. Tegemist ei ole intervjuusaatega, seega saatekülaline ise sama palju kui alaline saatejuht loob saate sisu ja otsustab teemade üle. Üritame mitte piirduda saatekülalise tegevusvaldkonnaga, mind väga huvitab muuhulgas, mida Henrik arvab kujutava kunsti või kirjanduse või eesti filminduse hetkeseisust. Lisaks muidugi lahkame Henriku senist loomekarjääri. Aga veelkord, see ei ole portreesaade ega isikuturundus.

Saate nimi vihjab, et hakatakse silte viltu lööma? On seal oodata mingit ärapanemist?

Ma ei tea veel, pigem äkki mitte. Püüaks, nagu Pääru Oja ükskord hoolivalt soovitas, "ehitada, mitte lammutada". Henrikule lubasin küll, et ma teda mõnitama ei hakka näiteks alastipiltide pärast, samas ta ise on nii lahtise tekstiga, et ma hoopis ise pean ilmselt toolist kinni hoidma salvestuse ajal. Aga ei, mingit peacock'imise ja ärapanemise plaani pole. Mis muidugi ei tähenda, et nalja teha ei tohiks. Roppused proovime kenasti ära katta pärast salvestust. Aga saate nime andsid tegelikult ju sina ise. Sul jääb nüüd see bänd siis tegemata.

Kui tihti "Silt viltu" eetrisse läheb ja pikalt seda teha plaanid?

Töötan põhikohaga mujal, see kultuurajakirjanduse asi on mul puhas hobi, seega pigem harvem kui tihemini. Ja ma ei tea, kui pikalt, võib-olla teemegi ainult ühe saate. Näis.