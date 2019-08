Arvustus. Maxtracti sümpaatne debüüt

Rakvere juurtega kogenud räppari ja muusiku esimene sooloalbum sisaldab ühteteist pikemat või lühemat träkki, mis jutustavad ilma sügavuti laskumata noortest ja suhetest. Tähelepanu väärivad kolm tugevat asjaolu, mis on ka kogu plaadi nurgakivid. Need on Maxtrackti enda kompositsioon ja produktsioon, rohke muusikute kaasamine (sealhulgas puhkpillid, löökriistad ja toredad külalisvokalistid) ja sage laulupartiide kasutamine lisaks n-ö tavaräppimisele.

R2 nädala plaat on Maxtrack "Stamina". Autor/allikas: ERR

Palju laulu pea igas loos kas üksi või duos ongi kogu albumi ootamatum element. Lahe on ka sealjuures see, et artist ei häbene laulmist, vaid paneb kohati päris julget meloodiat. Parimad lood on "Katamaraanid", "Tuuleiil", "Kannel" ja koos leibelibossi (Legendaarne Records) Genkaga virutatud "Kuidas saada naist".

Sümpaatne debüüt klassikalist hiphopi teemat propageerivalt ja mitte enam padunoorelt muusikult.