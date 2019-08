Tartu kunstimajas avatakse Katrin Koskaru isikunäitus

Kunstnik sõnas, et tal on oma märkmeraamatud, millesse kirjutab mõtteid ja tekstilõike unenägudeni välja. "Need ei moodusta ritta panduna mingi loogilist juttu ega väljenda üht suurt ideed, kuid selles korduvad mingid sõnad, mis on mind kummitama jäänud ja mille kallal ma edasi töötan," selgitas ta ja rõhutas, et need sõnad on näiteks nähtamatu, jälg, haav, maastik, kõrvulukustav müra, kõrvulukustav vaikus, radioaktiivsus, sudu, lind, vari, päikesekiirgus, infrapunakiirgus, valge ja peegeldus.

Katrin Koskaru on õppinud Tartu Kõrgemas kunstikoolis tekstiili ning Eesti kunstiakadeemias ja Londoni kuninglikus kunstikolledžis maali. Koskaru isikunäitused on toimunud peamiselt väljaspool Eestit, kuid Eestis on tema teoseid näidatud muuhulgas korduvalt nii Kumu kunstimuuseumis kui Tallinna kunstihoones. Tegemist on tema esimese ülesastumisega Tartus.

Näitus on avatud 15. septembrini.