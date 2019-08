Saaremaa muuseum sai spetsiaalse õppeklassi

Muuseumid kui mäluasutused on hakanud üha enam lisaks teadustööle ja ekspositsioonide haldamisele välja pakkuma erinevaid haridusprogramme. Ka Saaremaa muuseumil on nüüd lõpuks oma õppeklass, sest aasta jooksul on sealt erinevaid teadmisi käinud omandamas üle 3000 Saaremaa noore.

Saaremaa muuseumi juht Rita Valge sõnas, et haridusvaldkond on kindlasti muuseumimaailmas väga jõudsalt arenev. "Saaremaa muuseum on teinud väga tugeva sammu selles suunas, et meil on väga hea õppeklass kogu oma tehnikaga ja seda kõike lisaks ajaloolisele keskkonnale lossi näol, pluss muuseumi tohutud kogud," sõnas ta ja lisas, et neil on väga hea baas selliseks haridustööks.

Muuseumis õppimise üheks võluks on kindlasti see, et paljusid esemeid ei pea siin majas vaatama piltidelt, vaid need ongi siin reaalselt olemas. Saaremaa muuseumi pedagoogi Jürje Koerti sõnul on nende haridusprogrammid seotud riikliku õppekavaga. "Nad toetavad erinevaid riiklikke õppekavasid ehk näiteks loodusõpetuse ja ajaloo õppekava," selgitas ta.

Lisaks uuele õppeklassile on Saaremaa muuseumil tänu Muhu muuseumilt saadud kingitusele ka oma koolikell.