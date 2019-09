Selgusid Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia nominendid

Eesti Lastekirjanduse Keskuse ellu kutsutud illustratsioonipreemia eesmärk on väärtustada ja tunnustada eesti raamatuillustraatorite loomingut, jäädvustada illustraatori ja lastekirjanik Edgar Valteri mälestust ning edendada ja toetada lastekirjanduse arengut. Žürii poolt välja valitud viis nominenti on eesti illustratsioonikunsti tipptegijad, kes on viimase viie aasta jooksul avaldanud mitmeid suurepäraseid raamatuid.

Illustratsioonipreemia nominendid on:

Regina Lukk-Toompere

Catherine Zarip

Marja-Liisa Plats

Priit Pärn

Ulla Saar

Preemia nominendid valis välja 7-liikmeline žürii koosseisus Gregor Taul (kunstiteadlane), Kersti Tiik (Eesti Kunstimuuseum), Krista Kumberg (IBBY Eesti osakond), Juss Piho (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Asta Trummel (Kultuuriministeerium), Jaanika Palm (lastekirjanduse uurija), ja Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskus).

Preemia antakse üle Eesti Rahva Muuseumis 20. septembril, päev enne Edgar Valteri 90. sünniaastapäeva. Tunnustus on rahaline ning sellega kaasneb võimalus korraldada personaalnäitus Eesti Lastekirjanduse Keskuse illustratsioonigaleriis.