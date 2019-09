Oskar Lehemaa "Karv" osaleb Ameerika suurimal fantaasiafilmide festivalil

Festival keskendub õudus-, ulme-, fantaasia- ja actionfilmidele üle maailma, andes tihti võimaluse ka just noorematele filmitegijatele. Lehemaa "Karv" kuulub programmi "Short Fuse", milles näidatakse žanripiire ületavaid ning julgeid lühifilme noorte tegijatelt.

"Karva" kõrval kuuluvad "Short Fuse" valikusse USA lühifilmid "The Haunted Swordsman", "Place" ja "3 Days", Briti lühimuusikal "The Devil's Harmony", festivalil maailmaesilinastuv Kanada õõvalugu "Sailor" ning Austraalia lavastaja Mia'kate Russelli "Maggie May".

Fantastic Festil on aastate jooksul esilinastunud näiteks Tim Burtoni "Frankenweenie", Paul Thomas Andersoni "There Will Be Blood" ning Robert Rodriqueze "Machete Kills".

Lühifilm "Karv" räägib kiilanemise tõttu komplekside küüsis vaevlevast Leost (Sten Karpov), kes võtab kasutusele müstilise juuksekasvuseerumi. See põhjustab aga tema kehas groteskseid moondumisi. HÕFF-il võitis "Karv" lühifilmide võistlusprogrammi Hõbedase Mélièsi auhinna, Kanada Fantasia International Film Festivalil tunnustati linateost aga publiku preemiaga.