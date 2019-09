Sander Varusk vinüülimüügi kasvust: eriti suur hüpe toimus 2018. aastal

Vinüülplaatide müük on esimest korda pärast 1986. aastat ületamas CD-plaatide müüginumbreid. Sama suunda on märgata ka Eestis.

Ühendriikides tehtud statistika näitab vinüülplaatide müügitulu kasvu aastaga 25,7 protsenti, CD-de kasum sealjuures ei muutunud, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kõige populaarsem muusikatarbimise vorm on endiselt striimimine, mis näitab, et mugavuse kõrval on oluline ka tarbimiskindlus ja albumi kui teose omamine.

Plaadipoe Terminal juhataja Sander Varusk sõnas, et Eesti näitel on hea välja tuua, et paljud iseseisvalt tegutsevad artistid annavad oma plaadid lisaks voogedastusele välja ka vinüülil. "See hüpe toimus eriti hullult 2018. aastal," ütles ta ja tõi välja, kuidas aina enam on see tunne, et mis iganes mul puudu on, siis keegi laseb selle varsti välja ka.