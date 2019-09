Vinüüli müügitempo tõotab esimest korda üle 30 aasta CD müüginumbrid üle lüüa

Veebruaris teatas Ameerika Plaadifirmade Assotsiatsioon (Recording Industry Association of America, RIAA), et vinüülplaadid moodustasid enam kui kolmandiku füüsiliste muusikakandjate müügist. Kuigi see jätab jätkuvalt ruumi teistele meediumidele, nagu CD-plaadid ja kassetid, jätkus tõusutrend kogu aasta jooksul. RIAA 2019. aasta poolaasta tuluaruande järgi on eelistus vinüülide kasuks ainult kasvanud, vahendab Consequence of Sound.

Aruande kohaselt teeniti 2019. aasta esimesel poolel vinüülide pealt 201,3 miljonit eurot, mis võrdub 8,6 miljoni ühikuga. Samal ajal teeniti CD-plaatidega 18,6 miljonilt ühikult 222,7 miljonit eurot. Kasvuprotsentide järgi jaotatuna kasvas vinüüli müügitulu 2018. aasta teises pooles 12,8 protsenti ja 2019. aasta esimese kuue kuu jooksul 12,9 protsenti. CD-de kasum ja müük selle aja jooksul vaevu kõikusid ning kui need suundumused jätkuvad, võivad vinüülid hõlpsalt aasta lõpuks CD-plaatide müüginumbrid üle lüüa.

Nendele numbritele vaatamata on voogesitusplatvormid endiselt kõige populaarsem muusika tarbimise vorm. Vinüülplaatide pealt teeniti 2019. aasta esimesel poolel vaid 4 protsenti kogutuludest, voogesituseplatvormide tellijad moodustasid sellest aga 62 protsenti.