Galerii. Vilde muuseumi näitusel näeb lõuendil muusikat

Näitus "Muusika ja teater Eesti maalikunstis" teeb sissevaate muusikaliste motiivide esinemisele Eesti vanemas maalikunstis. Eduard Ole, Johannes Greenbergi, Elmar Kitse, Endel Kõksi, Adamson-Ericu, Lepo Mikko jt looming toob vaatajani teosed, kus on proovitud kujutada muusikat. Kuidas seda kujutada

Näitusel on portreesid muusikutest, tänavatel laulvaid moosekante, natüürmortidesse sulanduvaid viiuleid ning mandoliine või etendust ootavaid mõtlikke lauljaid. Maalidel on nii dirigeerimise hoogsat dünaamikat kui musitseerimise mõtlikkust, nii muusikainstrumentide poeetilisust kui ka laulmise joviaalsust, seisab näituse tutvustuses.

"Eesti kunstiajaloos on välja kujunenud kindel ring autoreid, kelle jaoks muusika oli sedavõrd oluline, et seda proovida lõuendil edasi anda. Johann Greenberg, Lepo Mikko ja Adamson-Eric näiteks kajastasid oma kunstis sageli muusika või muusikateatri kogemusi. Muusika ei olnud nende jaoks juhus. See oli kutsumus," tõdes näituse kuraator ja kunstiajaloolane Eero Epner.

Näituse tunnustöö on kunstnik Eduard Ole (1898-1995) 1947. aastal valminud portreemaal Eesti muusikaajaloo väljapaistvast kontrabassisolistist Ludvig Juhanist (1894-1957).

Teosed pärinevad Enn Kunila kollektsioonist ning Eesti Kunstimuuseumist ja Tartu Kunstimuuseumist.

Näitust " Muusika ja teater Eesti maalikunstis" eksponeeriti esmakordselt 2018. aastal Saaremaa muuseumis. Eduard Vilde muuseumis on see muudetud kujul.

Näituse kujundaja on kunstiajaloolane Eero Epner, näituse kujundaja ja graafiliste materjalide autor on Tiit Jürna ja näituse korraldab Eduard Vilde muuseum koostöös kunstikoguja Enn Kunilaga. Näitus jääb avatuks 16. novembrini.