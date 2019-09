Galerii. Dokfoto keskuse uus näitus toob erivajadusega lapsed vaikusest ja varjust välja

Reedel avasid fotograaf Jyri Pitkänen ja kirjanik Eveliina Talvitie Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses näituse "Püüa mind", mis on osa projektist "Erilaiset" ("Erinevad"), mis näitab puuetega ja erivajadustega laste ning nende perede igapäevaelu Põhjamaades ja Eestis, mujal Euroopas, aga ka Venemaal ja Aafrikas.

Pitkänen ja Talvitie toovad pildile eestlase Eriku, keenialase Johannese, soomlase Juha, kreeklase Zoe'i, rootslase Amanda ja teiste perede argipäeva. Näitus heidab pilgu nende igapäevaellu ilma haletsuse või kangelaslikkuse vaatevinklita.

"Maailma erinevatest nurkadest meieni toodud pildilood on lihtsad ja sügavalt inimlikud, kuid samas kaunid ning kaasahaaravad," tutvustas näitust kuraator Kristel Laur. "Jyri Pitkäneni visuaalselt tabavad ja tundlikud fotod ning Eveliina Talvitie ausad ja täpsed tekstid aitavad meil saada aimu peategelaste maailmast ja avada olulisi, kuid sageli varjus olevaid teemasid."



Näitusega käib kaasas publiku- ja haridusprogramm, mille kohta leiab täpsemat infot Dokfoto Keskuse kodulehel ning mis täieneb jooksvalt. "Näituse ja publikuprogrammi ettevalmistus on meile olnud ootamatult tõhus õppeprotsess, sh selle kohta, kuidas oma keskuse ligipääsetavust teadlikumalt suurendada ning mida saaksime erivajadustega külastajate heaks veel teha. Näiteks kasutame seekord näitusel esimest korda nii punktkirja kui ka kirjeldustõlki pimedatele ja vaegnägijatele. Oleme ise valmis arenema ja loodame inspireerida ka teisi avalikke asutusi," lisas Laur.

Näituse avamisel esitlesid Jyri Pitkänen ja Eveliina Talvitie ka oma soome- ja ingliskeelset raamatut "Erilaiset", mille on välja andnud kirjastus Maahenki.

Jyri Pitkänen (s 1979 Helsingi, Soome) on fotograaf, kujutav kunstnik ja dokumentalist, kes on oma töödes käsitlenud ühiskonna marginaalrühmi, tarbimisühiskonda, oma peret ning suhtumist religiooni. Pitkänen on olnud ka fotograafiaõpetaja ja arengupeetusega noorte kunstijuhendaja.

Eveliina Talvitie (s 1970 Pori, Soome) on ajakirjanik ja literaat, keda tuntakse eelkõige tema feministlike teoste järgi. 2019. aasta kevadel avaldas ta oma esimese romaani. Varem on Talvitie töötanud uudistetoimetajana, telesaatejuhina ja avalike suhete juhina.