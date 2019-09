Esimese Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia pälvis Regina Lukk-Toompere

Eesti Rahva Muuseumis tähistatakse 20. septembril Edgar Valter 90. sünniaastapäeva ning teemapäeval anti esmakordselt üle ka Edgar Valteri nimline illustratsioonipreemia, mille pälvis Regina Lukk-Toompere. Preemia on rahaline ning sellega kaasneb võimalus korraldada personaalnäitus Eesti Lastekirjanduse Keskuse illustratsioonigaleriis.

Illustratsioonipreemia kutsus ellu Eesti Lastekirjanduse Keskus, et väärtustada ja tunnustada eesti raamatukunstnike loomingut. Žürii võttis nominentide valikul arvesse viimase viie aasta jooksul avaldanud raamatuid. Lisaks on preemia eesmärgiks jäädvustada illustraatori ja lastekirjaniku Edgar Valteri mälestust ning edendada ja toetada eesti lastekirjanduse arengut.

Žürii esimehe Triin Soone sõnul elab illustratsioonikunst Eestis oma parimaid aegu ja siin tegutseb rõõmustavalt palju erineva käekirja ning tehnikaga illustraatoreid. "Regina Lukk-Toompere on oma värvi- ja detailirohkete piltidega rõõmustanud meid juba üle 30 aasta. Iga raamat, mis tema käe alt tuleb, peegeldab loosse süüvimist ja selle põhjalikku läbitöötamist. Ta on nii perfektne akvarellist, kes mängib paljude ja jõuliste värvidega, kui ka graafik, kes lahendab mahuka teose võimsate kompositsioonide ja põnevate tehnikatega. Ta on jätkuvalt otsiv, katsetav ja üllatav," lisas Soone laureaadi käekirja iseloomustamiseks.

Laureaat valiti viie nominendi seast, kelle hulka kuulusid lisaks Lukk-Toomperele Marja-Liisa Plats, Priit Pärn, Ulla Saar ja Catherine Zarip.

Nominendid ja võitja valis välja 7-liikmeline žürii rohkem kui 30 illustraatori hulgast. Žüriisse kuulusid Gregor Taul (kunstiteadlane), Kersti Tiik (Eesti Kunstimuuseum), Krista Kumberg (IBBY Eesti osakond), Juss Piho (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Asta Trummel (Kultuuriministeerium), Jaanika Palm (lastekirjanduse uurija) ja Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskus).