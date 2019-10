Kunagine salajane allveelaevatehas muutus sajanditaguseks laboriks

Noblessneri sadamalinnakus avab laupäevast uksed hariduslik virtuaalreaalsuskeskus PROTO. Kunagine salajane allveelaevatehas on muutunud sajanditaguseks laboriks, kus on ligi 30 eksponaati.

PROTO-s ärkavad ellu 19. ja 20. sajandi leiutised. Nii saab näiteks sõita kuumaõhupalliga, õhujalgrattal lennata ja allveelaeval pahalastega võidelda, õppides sealjuures leiutiste ajalugu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tõenäoliselt maailma kõige esimene hariduslik virtuaalreaalsuskeskus. Kui siiamaani on virtuaalreaalsuskeskused olnud orinteeritud ainult meelelahutusele, siis meil on väga tähtis hariduslik aspekt. Kui siit ära minna, võiks olla ka midagi õppinud. Teine asi on keskkond, mille me oleme siia loonud - see sajanditagune maagiline maailm," kirjeldas PROTO avastustehase tegevjuht Ott Sarapuu.

"Siin on elektritehas, kus saab ehitada elektripirne ja lampe. Selleks töötavad kasutajad koos virtuaalsete prillidega. Siin on meil elektriline klaver, mis töötab Tesla puuri abil, nii et välgunooled tekitavad muusikat. Minu lemmik on kindlasti jalgratas, millega saab lennata. Kui me oleme väljaspool seda maja, siis me teame, et jalgrattaga lennata ei saa, aga siin keskuses me katsetame, äkki saab," rääkis ekspositsiooni üks autoritest Andrus Kõresaar.