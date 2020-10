Proto muutub kolmeks nädalavahetuseks leiutajate Mekaks

Proto avastustehas muutub kolmeks nädalavahetuseks leiutamise kuuks, mille fookuses on tulevikuleiutised, teadusetendused ja töötoad ning noored leiutajad.

Proto programmijuhi Sireli Uusmaa sõnul loob november kui aasta kõige pimedam kuu ideaalsed tingimused garaažis nokitsemiseks ja leiutamiseks. Just novembris on tema sõnul patenditud ka mitu igapäevaeluks vajalikku eset, nagu keermega purk, okastraat, telefoni kõnetoru, pesumasin, valgusfoor, elektriline pardel, kunstsüda.

"Pikad sügisõhtud loovad eelduse tubasteks tegemisteks ja leiutamiseks, mistõttu soovime novembri kolmel nädalavahetusel leiutamise võlu kõigile külastajatele veelgi paremini edasi anda," sõnas Uusmaa.

Esimest korda toimuv eriüritus ei jää tema sõnul ainsaks ega viimaseks, vaid nad plaanivad teha sellest iga-aastase sündmuse. "Koroonaviiruse leviku tõttu otsustasime tegevused tänavu hajutada kolmele nädalavahetusele, kuid arvatavasti kaalume tulevikus selle muutmist suureks ühepäevaseks festivaliks."

Järgnevatel nädalavahetustel toimetavad Protos ettevõtted, ühendused, haridusasutused, muuseumid ja teaduse populariseerijaid, kes korraldavad meisterdamise ja leiutamise töötubasid, samuti toimuvad mängud ning teadusteatri-show'd.

Esimene leiutajate nädalavahetus toimub 31.10–1.11 ning see keskendub tulevikuleiutistele ja leiutajatele. Robootikategevustega on väljas TalTech, kes paneb ka robotid tantsima. Eesti esimese päikeseauto tootja Solaride õpetab, kuidas panna auto päikeseenergial liikuma. Tüdrukute tehnoloogiaring HK Unicorn Squad lennutab droone ja paneb inimkehad muusikat tegema. Üles astuvad ka Rakett 69 noored.

Teine nädalavahetus, 7.11–8.11, toob Protosse teadus-show'd ning töötoad. Teadus-show'ga astub üles Kolm Põrsakest. Täiskasvanute Lego fänniklubi ESTLug ehitab kõigi külastajate ees suurt legolinna. Kadrina KK korraldab 3D-modelleerimise ja -printimise töötoa. Nutigeeni eksperdid õpetavad, kuidas panna loodus purki nii, et see hakkaks seal oma elu elama.

Teaduskuu lõpetab 14.11–15.11 nädalavahetus, mis on pühendatud väikestele leiutajatele. Külla tuleb Leiutajateküla Lotte. Eesti Meremuuseum korraldab katseid ja töötubasid, mis on seotud Läänemere ja selle uurimisega. Taibutera paneb väikesed leiutajad proovile uue teadusseeriaga. Tartu Loodusmaja korraldab töötubasid ja lahendab loodusteaduslikke probleeme. Avatud on Proto leiutajate maailm ja muud tegevused kogu perele.

Seoses koroonaviiruse levikuga rakendab ka Proto meetmeid külastajate ohutuse ja tervise tagamiseks. Kõikides ruumides asuvad desinfitseerimisvahendid ja jalaga avatavad prügikastid. Enimkatsutavaid pindu desinfitseeritakse pidevalt. Kõikidel külastajatel palutakse kanda VR-prillide kaitsemaski ja kummikindaid. Töötubade korraldajatel ja külastajatel on kohustus kanda kaitsemaski.

Proto avastustehas on koguperekeskus, kus teadust ja leiutisi tutvustatakse uudse VR-tehnoloogia kaudu. Avastustehas asub Noblessneri sadamalinnakus aadressil Peetri 10 ja on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 10–18.

Ürituse kohta saab lähemalt lugeda Proto avastustehase kodulehelt.