Kunstnik Rait Rosina uus näitus uurib väikelinna fenomeni

Haapsalu ja Paldiski, Valga ja Võru ning Rapla ja Rakvere näitusekohtade võrdlemine seostub uurimuses sotsiaalse kunsti kaasava kunsti mudelitega. Uurimuse käigus kogutud intervjuud on osa näitusest "Väikelinna fenomen", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kunstnik Rait Rosina sõnul uurib näitus väikelinna seoseid kunstnike tegemistega neis linnades. "Teine asi on iga linn eraldi, olen vaadelnud kuute väikest Eesti linna, väike tähendab minu määratluste järgi Viljandist väiksemat," selgitas ta ja lisas, et oma doktoritöö proovib ta lõpetada veidi enam kui aasta pärast. Kui kaugel doktoritöö on? Kolm saatvat näitust on ära tehtud ja nüüd on vaja ka teooria osa valmis kirjutada ja ära kaitsta. Kuskil aasta või natuke rohkem läheb aega veel.

Näitus "Väikelinna fenomen" jääb Pärnu linnagaleriis avatuks kuni 23. novembrini.