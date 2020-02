Võru linnagaleriis saab näha Eesti ja Soome akvarellistide tõlgendusi tormist

Kuraatori sõnul ei tähenda pealkiri "Torm" üksnes kõrgeid laineid ja süngeid pilvi., vaid näitusel saabki näha, et akvarellistid on selle hästi ära tabanud ning maalide hulgast leidub julgeid tõlgendamisi inimsuhete rägastikust kuni vaikeluni välja. "Puutepunkte on kahtlemata selles, kui maalitakse suuri laineid ja tumedaid pilvi," ütles näituse kuraator Rein Mägar.

Eesti Akvarellistide Ühenduse liige Mall Mets selgitas, et tema lahendas oma töö niiviisi, et leidis rahusaare keset tormi. "Ma ei armasta seda suurt tormi, seega leidsin rahusaarekese," sõnas ta.

Ühisteema valimise eesmärk oli innustada kunstike ühes kategoorias mõtlema ja vaadata, millised ühisjooned ja võrdlusmomendid tekivad. Näiteks kujutab soomlanna Marjatta Kantola oma töös helgetes toonides väikelinna, mida on tabamas suur tornaado. "Hetkel on maailmas väga palju suuri torme, suuri muutusi ja tornaadosid, see on suur hädaoht maailmale," selgitas ta.

Näitus jääb Võru linnagaleriis avatuks kuni 29. märtsini.