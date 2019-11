Konrad Mägi Ateljee Seltsi liikmed, kellest enamus on paljude aastate jooksul stuudiumi läbinud, esinevad näitusel eriilmeliste töödega. Sel aastal on lisandunud ka mitu uut inimest, kes oma kunstnikuteed alles alustavad. Põhiliselt on kajastatud maalisuvi 2019.

Näitusel osalevad kunstnikud Alo Aarsalu, Koidu Laur, Martti Ruus, Lemme Haldre, Mari-Ann Remmel, Maire Aarsalu, Mart Trummal, Artur Tuur Kuus, Karin Karlsson, Margus Meinart, Külli Trummal, Meeta Eliise Veigel, Tea Lemberpuu, Sirje Piir, Saima Männo, Aita Keerberg, Astrid Helberg, Anne Moggom, Kristiina Kodanik, Evi Tuvikene, Ingmar Armastus Roomets, Ingrid Ploom, Kersti Kohtla.

Tartus Raekoja plats 8 IV korruse ruumides – kus kunagi maalis Konrad Mägi – tegutsev Konrad Mägi Ateljee Selts MTÜ on välja kasvanud Pallase ühingu maalistuudiost ja Tartu ning Eesti kunstielus osalenud nüüdseks 30 aastat.

Vabaateljeena tegutsev maaliõppe keskus on alal hoidnud järjepidevust maalisuunal, mis tugineb natuuripõhisele maalilaadile, valguse ja värvi ning kompositsiooni tundmisele. Maaliõpet on jaganud pallaslased Kaja Kärner ja Heldur Viires.

Ühisnäituse raames näeb ka Katrin Moora väljapanekut pealkirjaga "Etüüdid".

Näitust kureerib Tea Lemberpuu ja see jääb avatuks kuni 5. jaanuarini 2020.