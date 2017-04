"Õhtujazz" heidab pilgu jazzifestivalile Tallinn-67

Jazzifestival Tallinn-67 oli võimas lõppakord Eesti jazzifestivalide esimesele perioodile. Tallinn oli siis muusikute ja jazzisõprade arvates Nõukogude Liidu jazzipealinn ja siia ihkasid esinema tulla kõik Moskva, Leningradi ja liiduvabariikide jazzansamblid. Kõik ei oleks kavva mahtunud, selleks korraldati kohalikud eelvoorud ning valituks osutusid 26 ansamblit ja kaks orkestrit ligi 150 muusikuga. 11.–14. maini viisid kõik teed Kalevi spordihalli, mis oli puupüsti täis jazzinäljaseid muusikuid, fänne ja ajakirjanikke lähedalt ja kaugelt.

Eesti Raadio salvestas kõik kontserdid ja need olid eetris ultralühilainel. Salvestuste helirežisöör oli Vello Meier, monteeris Kersti Pell ja toimetas Aarne Vahuri. Kohal oli ka Eesti Televisioon ja firma Melodija andis välja kaks LP-d valitud paladega festivalilt tiraažiga 30 000 eksemplari, mis müüdi väga ruttu läbi.

Charles Lloydi kvarteti kontsert festivalilt Tallinn-67 firma Atlantic Records väljaandes on aga tänaseni müügil maailma plaadipoodides, nüüd juba CD-na. Lloydi kvartett ootas Tallinnas neli päeva esinemisluba, viimasel päeval siiski lubati neil 20 minutit esineda. Sellest kujunes õnneks pea tunnine kontsert, mis on kõigile kontserdil viibinud muusikasõpradele eredalt mällu sööbinud. Tänu Lloydile kirjutati festivalist Tallinn-67 ka New York Times’i esilehel. 1967. aastal valis mainekas jazziajakiri Down Beat Lloydi kvarteti USA aasta jazzansambliks. Hiljem on maestro Lloyd oma muusikutega esinenud kolm korda Jazzkaarel.

Sel korral loovad kevadisel Jazzkaarel silla üle poole sajandi Tõnu Naisoo Unity – Tõnu oli aastal 1967 16-aastane! Nende kõrval tuleb lavale Zbigniew Namyslowski Group Poolast, mille saksofonistist kvarteti liider oli juba tollal maailmas tuntud muusik. "Õhutjazzi" saates vahendan Reet Linna, Eino Tandre, Tõnu Naissoo, Zbigeniew Namyslowski, Toivo Undi, Tiit Pauluse, Avo Tamme, Charles Lloydi ja Ron McClure’i mälestuskilde legendaarsest 1967. aasta festivalist, millele järgnes pikk vaikuse periood. Toimus ju küll veel eelvoor 1968. aasta festivaliks, kuid siis jäi asi soiku. Keegi ei tea täpselt, kes see kuri keelaja oli. Pakutakse, et Rein Ristlaan, kes öelnud, et festivalid võivad jätkuda vaid üle tema laiba või NSV Liidu kultuuriminister Jekaterina Furtseva, kes leidis, et Eestile piisab laulupidudest või ei meeldinud festivalid KGB-le.

Igatahes vallandati festivali eest vastutav isik Heinrich Schultz Tallinna linna täitevkomitee kultuuriosakonna juhataja kohalt ja temast sai pesumaja direktor.

