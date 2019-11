Teatriteadlased ja kunstiteadlased korraldavad esimese ühiskonverentsi

Konverentsi eesmärgiks on tutvuda mõlema valdkonna uurimisteemadega ja leida ühiseid dialoogipunkte ning vaadata ajaloolised ja kaasaegsed põimivad teemad uue pilguga üle. Samuti püüab konverents tuua esile, millised perifeersed praktikad on jäänud fookustest välja, kuna kumbki valdkond neid otseselt omaks ei tunnista.

Konverentsil esinevad Maria Arusoo ja Anu Allas, Luule Epner, Marten Esko, Anders Härm, Henri Hütt ja Maarin Ektermann, Marion Jõepera, Linda Kaljundi, Ott Karulin, Liis Kibuspuu, Madis Kolk, Eha Komissarov, Kerttu Männiste, Riina Oruaas, Madli Pesti, Anneli Saro, Hanno Soans, Margit Säde ja Hedi-Liis Toome.

Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühing (EKKÜ) on kunstiteooria, kunstiajaloo ja kunstikriitika ning kunstiprojektide kureerimisega tegelevate isikute ühendus, mis on asutatud 1993. aastal ning mille eelkäijaks on Eesti kunstnike liidu kunstiteadlaste sektsioon. 2013. aastast on EKKÜ kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliit.

Eesti teatriuurijate ja -kriitikute ühendus (ETUKÜ) koondab teatriuurimise ja -kriitika ning nende õpetamise alal tegutsevaid inimesi. ETUKÜ asutati 2012. aastal kahe Eesti teatriliidu seltsingu, Eesti teatriuurijate ühenduse ja Eesti teatrikriitikute ühenduse (asutatud 1993) liitumisel.