Setomaal jagati välja Anne Vabarna nimelised elutööpreemiad

Mikitamäe mees, sootska Sulo Nurmeots on 20 aastat vedanud eest leelokoori Helmine ning andnud olulise panuse seto pärimuskultuuri hoidmisel, vahendas "Aktuaalne kaamera". Setomaa välise elutööpreemia sai Helju Tsopatalo, kes on aktiivselt eest vedanud ja edasikandnud seto pärimuskultuuri Petserimaal, kus ta on asutanud ja eestvedanud laste leelokoore "Tsirgukõsõ" ja "Marjakõsõ". "Mul lihtsalt ei olegi sõnu, sellel preemial on minu jaoks nii suur tähendus," ütles ta.

Anne Vabarna lapselapselaps, sootska Õie Sarv sai preemia seto keele ja pärimuse järjepideva arendamise, hoidmise ja edasikandmise eest. "Ma olen juba nii vana, et ma olen ka Anne Vabarnat näinud ja olnud temaga koos," kinnitas ta ja rõhutas, et Anne ei ole tema jaoks lihtsalt üks nimi või pilt, ta on minu vanaema ema. "Minu vanaema ei tundnud kirja, aga mina saan täna paberi, see ei ole ainult mulle, see on kõigile, minu emale, isale, vennale, õele ja ka Annele."