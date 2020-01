Sirje Helme Eesti Kunstimuuseumi uuest hooajast: toome sisse mitmed välisnäitused

Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme rõhutas, et algaval hooajal on neil väga aktiivne ja intentsiivne programm. "See on suunatud ka välisnäituste sissetoomisele, aga see ei tähenda, et me ise ei läheks välja, sest siiamaani on avatud Torinos Konrad Mägi personaalnäitus," sõnas ta ja tõdes, et möödunud aastal üritasid nad olla hästi akadeemilised ja keskenduda Eestile, mistõttu lükati ka mitmed välisnäitused edasi. "Üks, mida me tahame väga turundada, aga on Torinost pärit tõeline Vana-Egiptuse kunstinäitus, mida me teeme koos Soome Amos Rex muuseumiga, pool näitust on meie juures, pool nende juures."

"Samal ajal avame viiendal korrusel nende kunstnike näituse, kes on töötanud kuni pool aastat Zürichis CERN-is selles imelises kosmose- ja mateeriauurimise keskuses," selgitas Helme ja lisas, et Kadriorgu jõuab suurepärane näitus "Memlingist Rubensini. Flandria kuldne ajastu", mis avatakse aprillis. "Samamoodi tuleb Antwerpenist Nigulistesse üks väga hästi restaureeritud-renoveeritud altar."

Samuti tõi ta välja, et Kadrioru kunstimuuseumisse jõuab näitus "Kassid ja koerad meie elus", mis ühelt poolt on kindlasti suur publiku lemmik ning võib mõjuda nunnuna, kuid Helme sõnul on seal taga sügavam mõte. "Kui me vaatame, kuidas aadlikud elasid, mil moel nad käitused ja milliseid loomatõuge nad kasutasid, siis see on üks osa eluviisist ja ei ole lihtsalt nunnu, vaid on ka väga oluline kunstiajalooline küsimus."