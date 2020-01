Anu Raud põimis poliitilised pinged elu väljakutsuvaimasse vaipa: see oli pähkel

Anu Raua vaibad kaunistavad paljude Eesti kirikute, koolide ja muuseumide seinu. Ent just Tartu rahu aastapäevale pühendatud vaip on legendaarse meistri elu suurim väljakutse.

"Ma tahtsin seda teha. See oli keeruline pähkel," ütles Raud ETV saates "Ringvaade", et vaiba tegemine tõi väga erilise tunde.

2. veebruaril saame tähistada rahu Eesti vabariigi ja nõukogude Venemaa vahel, millega lõpetati Vabadussõda ning naabrid tunnustasid meie riigi iseseisvust.

"Peab olema leping, peab olema Tartu ja rahu. See on väga erakorraline asi," ütles Raud, et proovis poliitilised pinged mustriks põimida.

Nii nagu see viimanegi meistriteos, on Anu vaibad valminud kõik Viljandimaal, Heimtalis, Kääriku talus. Talu ainsa püsielanikuna on Anul käed-jalad pidevalt ka muud tööd täis.

Kääriku talus on ka üks traditsioon, millest iga päev kinni peetakse, olgu tegemist kui palju tahes. Kell pool 2 päeval kogunevad kõik sõbrad ja tuttavad Anu juurde lõunat sööma. "Tahtmine oleks, et see oleks loome- ja vaimuinimeste maakoht, kus võib puhata, tööd teha, lõõgastuda ja omavahel kokku saada," selgitas Raud, et see on üks tema täitunud unistustest.

Ülemöödunud kevadel sai Anu Raud riikliku kultuuri elutööpreemia. Selle raha eest ostiski ta muuseumi kõrval asuva metsavahikoha.

Anu talust mõnesaja meetri kaugusel asub Heimtali muuseum, mille ta ise lõi ja kümme aastat tagasi ERM-ile kinkis, ning vallamaja, mis samuti suuresti just tema eestvedamisel korda on tehtud.