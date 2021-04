Anu Raud: pärandi kogumine ja hoidmine on minu jaoks alati oluline olnud

Eesti rahvamuusemis on väljas Anu Raua värskeim vaip "Järvesilmad". ERM-i 112. sünnipäeval tõdes Raud, et rahvamuuseum ning pärandi kogumine ja hoidmine on talle alati oluline olnud.

"Väga tore oli, sest viimasel ajal oleme teinud suuri vaipu kolmese-neljase brigaadiga, aga nüüd olin ise näppupidi juures kogu aeg ja see oli väga teistmoodi," kommenteeris Raud "Terevisioonis".

Vaip on inspireeritud Lõuna-Eesti maastikest. "Panin kokku selle, mida olen kevadel ja sügisel näinud - need värvid, olgu savi värvi, mulla värvi, kulu värvi või muru värvi - ja siis panin need taevasinised järvesilmad sinna vahele.

"Mulle väga meeldib künklik Lõuna-Eesti maastik - kuidas maa ise lainetab, laineharjadel on ilus muru ja mets, aga siis lohkudes on järvesilmad," kirjeldas ta. "Veesilm looduses on nii ilus, et annab võimaluse taeval peeglisse vaadata ja alati on silmside taevaga läbi selle ilusa sinise järve. Nii et seda püüdsin tabada."

Silmadel on eriline tähendus ka üldisemalt. "Silmad on selline kaitse kurja silma vastu, hoidev ja kaitsev mustrimärk on see rahvakunstis ka," tõdes Raud.

Viimase paari aasta jooksul on Raud saanud valmis nii mõnegi suuremõõdulise vaibaga. "Viimased suured vaibad olid tähistamise vaibad. Ma eriti ei tantsi ega laula, aga laulupidu on nii tähtis ja tore, sest see on pärandiparaad," rääkis Raud. "Kõik see ilus, mis siin muuseumis on, on sel ajal välja toodud ja inimesed kasutavad ja kannavad."

Oluline oli Raua jaoks ka tellimus Tartu Rahu aastapäeval, sest siis tähistas ta kahte tähtpäeva. "Kui keegi küsis minu ema käest, millal ta sündis, sai ta öelda, et neli päeva enne Tartu rahu. Nii et sain tähistada nii ema sajandat sünnipäeva kui ka Tartu rahu, mis on väga oluline."

"Täna olen väga õnnelik, et on sada ja tosin aastat Eesti rahvamuuseumit, sest ERM, pärand ning pärandi hoidmine ja kogumine on minu jaoks alati oluline olnud," ütles Raud.