Täispikk tabel | Eesti filmide külastusnumbrid ja kassatulu 2019. aastal

2019. aasta jõudis kinolevisse 29 uut Eesti filmi, kuid see ei tähenda, et kodumaiseid linateoseid poleks rohkem olnud. Tänu sellele, et Eestis on kinolevi definitsiooniks määratud "seitse järjestikust päeva kinodes", jäid tabelist välja näiteks Jaak Kilmi lavastatud Eesti-Läti koostööfilm "Minu spioonist isa", Peeter Simmi dokumentaalfilm "Taagepera" ning Raimo Jõeranna "Peep Puksi lugu". Samuti ei ole Eesti filmide levitabelis esindatud lühifilmid, mis jõudsid kinodesse vaid erilinastuste raames.

Aasta varem ehk 2018. aastal jõudis Eesti kinolevisse 28 uut kodumaist linateost, mis kogusid 643 640 külastust ning kokku 3 327 406 eurot kassatulu.

Vaata täispikka tabelit: